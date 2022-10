I mocassini si indossano con i calzini: Francesca Chillemi segue il trend più cool dell’autunno Francesca Chillemi è l’attrice più richiesta del momento grazie al successo di Viola come il mare. Nelle ultime ore sui social si è mostrata in versione collegiale, proponendo un look con mocassini e calzini che si rivelerà perfetto per l’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Chillemi è tra i volti del mondo dello spettacolo più amati del momento: dopo essere stata a Venezia con Can Yaman (col quale ha smentito ogni tipo di relazione al di fuori del rapporto lavorativo), è tornata in tv con Viola come il mare, la fiction di Canale 5 che la vede recitare proprio al fianco dell'attore turco. Complice il successo della serie, sta vivendo un momento d'oro della sua carriera e non sorprende che appaia sempre più spesso in pubblico. L'avevamo lasciata sul palco di Verissimo in versione casual con pantaloni a costine e maglione "bucato", oggi la ritroviamo sui social con un outfit "collegiale" che si rivelerà perfetto per l'autunno.

Il look in stile college di Francesca Chillemi

Lo stile collegiale sta letteralmente spopolando dall'inizio dell'autunno, basti pensare al fatto che sono state diverse le star che hanno seguito la mania, da Ilary Blasi a Belén Rodriguez. A essersi "unita al club" nelle ultime ore è stata Francesca Chillemi: sui social l'ex Miss Italia ha condiviso alcuni scatti in cui appare adorabile in versione "studentessa". Si è ispirata alle divise collegiali con una giacca oversize scura abbinata a degli shorts in tinta e a una semplice t-shirt bianca. Ha poi completato il tutto con un paio di mocassini. Si tratta di un modello di vernice nera firmato Deichmann Italia che, come impone il trend del momento, ha abbinato a un paio di calzini di cotone alla caviglia.

Il look "collegiale" di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi con gli occhiali a mascherina oversize

A rendere ancora più trendy l'outfit da giorno di Francesca Chillemi sono stati gli occhiali da sole. Niente montature mini o cat-eye, l'attrice ha preferito una mascherina davvero oversize che le ha coperto praticamente metà viso. Sia le lenti che la montatura sono scurissime e aggiungono un tocco da diva all'intero look. Francesca ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e, sullo sfondo di una casa arredata nei minimi dettagli, ha posato con fare sensuale mentre era seduta su una sedia. Insomma, l'ex Miss Italia non è solo un'indiscussa icona di bellezza, ha anche stile da vendere ed è destinata a far parlare ancora a lungo di lei.