Francesca Chillemi segue il trend del body-perizoma sgambato: il modello spunta dai jeans Francesca Chillemi segue il trend del body-perizoma sgambato che ha conquistato le celebrities.

A cura di Giusy Dente

Francesca Chillemi in Diesel

Viola come il mare è la serie tv che approderà su Canale 5 il prossimo autunno, con protagonisti l'attore turco Can Yaman e l'ex Miss Italia Francesca Chillemi. I due hanno da poco terminato le riprese, girate tra Napoli e Palermo. Per la 38enne, però, presto sarà nuovamente tempo di tornare sul set. L'1 luglio ricominceranno quelle di una fiction a cui lei è molto legata: fa parte del cast di Che Dio ci aiuti sin dalla prima stagione, nei panni di Azzurra, uno dei personaggi più amati. Quella che arriverà in tv nel 2023 sarà la settima stagione e il suo sarà un ruolo da protagonista, in cui avrà più spazio rispetto agli anni precedenti. Francesca Chillemi si diverte molto a interpretare la fashion addicted che dice sempre ciò che pensa: è un ruolo divertente in cui non si annoia mai. Lei dopo la vittoria del concorso di bellezza nel 2003 ha capito che non era la moda il suo mondo, ha proseguito con la recitazione trovando la sua strada. Ma in qualche modo, la moda è comunque entrata nella sua vita e non solo col ruolo di Azzurra.

in foto: body Diesel

Diesel il brand nel cuore di Francesca Chillemi

L'attrice è fidanzata dal 2015 con l'imprenditore Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, il fondatore della casa di moda Diesel. La coppia ha avuto una figlia, nata nel 2016. Ed è proprio targato Diesel il look che l'ex Miss Italia ha condiviso coi suoi fan e follower. Il brand è ben visibile sull'etichetta posteriore del body a costine, un modello a perizoma con sgambatura molto accentuata e maxi scollo rotondo sia davanti che sulla schiena, rifinito con colore a contrasto. Costa 75 euro. Il body-perizoma è il trend del momento, sta conquistando diverse celebrities.

Francesca Chillemi in Diesel

Tutte pazze per il body-perizoma

Elettra Lamborghini non poteva non essere in prima fila, da appassionata di look audaci e sexy: sul palco del concerto tenuto a Firenze si è esibita proprio indossando un body-perizoma bianco, decorato con frange. Capo simile anche per Chiara Ferragni, già alla scorsa Epifania: non poteva certo mancare nel guardaroba della fashion influencer per eccellenza. Lo ha abbinato a un paio di jeans lasciando il fondoschiena in vista. Body-perizoma super sgambato anche nell'outfit di Elisabetta Canalis, abbinato ai trendy jeans cut-out.