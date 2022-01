Arrivano i jeans con i tagli sui fianchi: Elisabetta Canalis lancia il sexy trend per l’inverno Elisabetta Canalis sa intercettare le tendenze e farle sue: eccola con jeans cut out tagliati sui fianchi e body sgambato, i capi più trendy del momento.

A cura di Giusy Dente

Instagram @littlecrumb_

Che si tratti di un servizio fotografico o di un momento di pausa casalingo, Elisabetta Canalis non rinuncia a uno stile trendy. Il suo outfit durante un coffe break è in jeans e body, due capi apparentemente banali e comuni, che lei però ha reso assolutamente particolari e alla moda, scegliendoli in due versioni attualmente molto in voga, che mettono particolarmente in risalto la sua fisicità.

Elisabetta Canalis fashion addicted

Tutte pazze per il body sgambatissimo che magari spunta dai pantaloni a vita bassa, tornati prepotentemente di moda proprio quando sembrava impossibile spodestare la vita alta! E invece le passerelle si sono riempite di look d'ispirazione anni Duemila, quando per le ragazze era d'obbligo scoprire la pancia e l'abbinamento crop top-jeans al di sotto delle anche (magari con slip a vista) era l'unico possibile! Tutte le teenagers imitavano i loro idoli vestiti così, da Britney Spears a Christina Aguilera.

Instagram @littlecrumb_

Tra coloro che a distanza di 20 anni si sono lasciate affascinare da questo tuffo indietro nel tempo c'è in primis Chiara Ferragni, che ha indossato pantaloni di pelle e body dalla sgambatura altissima decisamente hot. Come lei anche Kim Kardashian, che ha scelto un modello di Maximilian Davis che oltre alla maxi sgambatura ha anche una profonda scollatura sul décolleté. Ha abbinato il body a pantaloni oversize.

Instagram @littlecrumb_

Da vera fashion addicted, Elisabetta Canalis non poteva lasciarsi sfuggire la tendenza del momento. Difatti eccola durante un coffee break proprio con addosso un body nero con sgambatura altissima, scollo rotondo e maniche lunghe. Lo ha messo sotto a un paio di jeans perfetti per questo abbinamento, perché caratterizzati da tagli all'altezza delle anche, che lasciano i fianchi leggermente scoperti.