Elisabetta Canalis col completino di spugna: per la primavera rilancia il trend degli anni ’90 Elisabetta Canalis ha mostrato il suo nuovo look per la primavera sui social e ne ha approfittato per rilanciare uno dei trend più amati degli anni ’90. Di cosa si tratta? Dei completini di spugna comodi ma allo stesso tempo sensuali.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis sembra essere più scatenata che mai durante questa primavera 2022, soprattutto quando si parla di stile. Ha indossato un tailleur total white senza nulla sotto, si è vestita in coordinato con la piccola Skyler, ha reinterpretato il classico tubino nero in una versione iper sensuale: insomma, l'ex velina ha intenzione di rendere la bella stagione glamour e fashion. Di recente ne ha data l'ennesima prova mostrando il suo nuovo outfit su Instagram. Il suo completino di spugna è un vero e proprio "viaggio nel tempo": oltre a essere comodo ma allo stesso tempo provocante, rilancia anche uno dei must-have degli anni '90.

Il look primaverile di Elisabetta Canalis

Ricordate i completini di spugna che hanno spopolato negli anni '90? I nostalgici saranno lieti di sapere che sono tornati e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis, che ne ha indossato un modello comodo e sensuale sui social. Ha puntato sul giallo, uno dei colori must di stagione, abbinando crop top scollato con le spalline larghe a un paio di pantaloncini aderenti a vita alta che le hanno fasciato fianchi e lato b, mettendo così in risalto la silhouette da urlo. Chi ha firmato il suo look? Il brand J. Crew (come la stessa velina ha specificato nei tag del post).

Elisabetta Canalis in versione casual non rinuncia ai tacchi

Nonostante il completino di spugna sia casual e comodo, Elisabetta Canalis ha deciso di non abbinarlo a sneakers o sandali, ha preferito sfoggiare un paio di tacchi a spillo, per la precisione dei décolleté scuri con una fibbia gioiello sulla punta. Così facendo ha messo ancora più in risalto le gambe lunghe e snelle, apparendo più un forma che mai. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, aggiungendo così un tocco iper femminile all'outfit per la primavera. Quali sono state le reazioni dei fan? Assolutamente entusiaste, tanto che in moltissimi non hanno esitato a chiederle come faccia ad avere un corpo simile a 40 anni.