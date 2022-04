Elisabetta Canalis e Skyler, mamma e figlia vestono coordinate con giacche rock e sneakers Elisabetta Canalis si è servita dei social per celebrare l’amore incondizionato che prova per la figlia Skyler Eva. Ha condiviso delle adorabili foto in sua compagnia, dando prova di amare i look in coordinato mamma-figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Cosa c'è di più potente e incondizionato dell'amore che una mamma prova per la propria figlia? È proprio quanto mostrato da Elisabetta Canalis sui social che, al motto di "Mutual love", ovvero "Amore reciproco", ha postato alcune adorabili foto in cui appare felice e sorridente con la sua piccola Skyer Eva, la figlia nata dal matrimonio con Brian Perry. Le due non solo si somigliano molto nonostante i colori di capelli opposti ma sono anche letteralmente inseparabili. Sebbene non sfoggino spesso dei look mini-me, amano puntare su uno stile coordinato: ecco i loro nuovi outfit casual e dai dettagli rock.

I look comodi di Elisabetta Canalis e Skyler Eva

Elisabetta Canalis e Skyler Eva sono unite e affiatate e lo dimostrano anche con il loro modo di vestire. Per una mattinata all'aria aperta passata insieme, ad esempio, hanno sfoggiato degli adorabili look casual. Complice un allenamento "improvvisato", l'ex velina ha puntato tutto su una tuta sportiva aderentissima e con delle audaci trasparenze lungo la silhouette. Skyler, invece, ha abbinato un k-way sui toni del rosa a una gonnellina a quadri. Il dettaglio che le ha accomunate? Le sneakers comode ma allo stesso tempo trendy. Le due hanno inoltre lo stesso sorriso raggiante e on possono fare a meno di sfoggiarlo ogni volta che sono una accanto all'altra.

Mamma e figlia con le sneakers

Mamma e figlia con le giacche rock

Nell'album condiviso da Elisabetta Canalis sui social c'è anche un altro adorabile scatto mamma e figlia. Le due probabilmente si trovano a un ristorante sushi, visto che Skyler ha delle bacchette giapponesi tra le mani, e sfoggiano delle giacche trendy dall'animo rock.

Quella dell'ex velina è di pelle e ha delle scritte ricamate su petto e braccio, mente quella della bimba è bianca ma con delle "macchie di colore" sul davanti (è un modello della collezione Kids di Philosophy di Lorenzo Serafini). Insomma, mamma e figlia sembrano avere la stessa passione per la moda: a grande Skyler seguirà le orme della mamma nello spettacolo?