Il matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: gli sposi vestono coordinati con doppio look

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono diventati marito e moglie durante il matrimonio celebrato a Capalbio. Cosa hanno indossato per rendere ancora più speciale la giornata?

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: a un anno dalla nascita della piccola Anna, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è andato in scena a Capalbio, nell'Argentario, un luogo a cui entrambi sono particolarmente legati, e tra gli ospiti non potevano mancare i volti noti del mondo della musica, da Jovanotti a Emma Marrone, fino ad arrivare a Sara Daniele. I due hanno indossato degli abiti tradizionali ma, come ormai va di moda tra le star, si sono cambiati nel corso della serata. Il dettaglio che non è passato inosservato? Entrambi i loro look bridal erano coordinati.

Il matrimonio a Capalbio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno scelto l'Argentario per pronunciare il fatidico sì, per la precisione il lungomare di Capalbio, dove da tempo amano trascorrere le vacanze. Il matrimonio è cominciato con una cerimonia religiosa officiata da don Marcello Serio nella pieve di San Nicola, poi i festeggiamenti sono continuati sulla spiaggia del Chiarone, dove è stata allestita una grande tenda che ha ospitato la cena e i balli finali.

Il matrimonio a Capalbio

Tra le braccia degli sposi non poteva mancare Anna, la figlia nata dal loro amore nell'aprile del 2025. Poco prima delle nozze, però, c'è stata qualche polemica tra gli ambientalisti che ha rischiaro di rovinare l'evento: l'area scelta, infatti, è una spiaggia dove nidificano diverse specie di animali. Il Comune di Capalbio è intervenuto personalmente per mettere a tacere le critiche, sottolineando che l'installazione era stata regolarmente autorizzata.

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Il primo look degli sposi

Dagli abiti classici ai look total white

Al matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni non poteva mancare il tocco glamour. I due hanno scelto dei look bridal tradizionali e hanno dato un'ulteriore prova del proprio amore aggiungendo dei dettagli coordinati. Per la cerimonia religiosa il cantante ha scelto un completo scuro di Giorgio Armani abbinato a camicia bianca, cravatta grigia e gli immancabili Ray-Ban, mentre la sposa ha rispettato l'usanza del total white con un abito di seta dalla silhouette minimal, con lo scollo a barca che ha lasciato le spalle nude e un drappeggio all'altezza della vita. Ha poi completato il tutto con un velo di pizzo di lunghezza media e con un bouquet di fiori bianchi (usati anche da Tommaso per decorare l'occhiello della giacca). Per i festeggiamenti finali i due si sono cambiati e si sono vestiti entrambi di bianco: completo classico e cappellino con visiera per lui, maxi dress con gonna a ruota per lei.