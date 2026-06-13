Tommaso Paradiso ha sposato Carolina Sansoni, anche Jovanotti ed Emma alle nozze a Capalbio

Sono state celebrate nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, le nozze tra Tommaso Paradiso e la neo moglie Carolina Sansoni. Alla cerimonia organizzata a Capalbio hanno partecipato anche Emma e Jovanotti.

Nel pomeriggio di sabato 13 giugno, a Capalbio, in Maremma, sono state celebrate le nozze tra Tommaso Paradiso e la compagna Carolina Sansoni. Gli sposi, che tenevano in braccio la piccola Anna, la figlia nata un anno fa, hanno pronunciato il sì di fronte a una folla di parenti e amici, alcuni dei quali particolarmente noti, come Jovanotti ed Emma Marrone.

Il cantautore e l’imprenditrice digitale hanno scelto una cerimonia religiosa, officiata da don Marcello Serio nella pieve di San Nicola. All’esterno della chiesa stazionava una folla composta da curiosi e fan che si sono avvicinati per scattare le prime foto dell’evento. Dopo il sì, sposi e invitati si sono trasferiti sulla spiaggia del Chiarone dove, sotto una grande tenda allestita per accogliere gli ospiti, è stato organizzato il ricevimento.

Al party in riva al mare hanno preso parte le persone più care ai neo sposi, compresi numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Gli sposi, entrambi romani, hanno un legame speciale con la Toscana e proprio all’Argentario possiedono una casa. Per questo hanno scelto la Maremma per festeggiare un evento tanto importante.

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Se lo sposo è attivo nel mondo della musica, Carolina Sansoni ha invece scelto un percorso professionale completamente diverso. La donna è la fondatrice di una piattaforma web realizzata per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro. La coppia sta insieme da otto anni e le nozze erano state annunciate lo scorso febbraio, durante la partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo. Per ufficializzare l’imminente matrimonio, i futuri sposi avevano registrato un video insieme a Sal Da Vinci sulle note della canzone Per sempre sì. Al termine del filmato, Carolina aveva mostrato l’anello di fidanzamento. Già da tempo, però, Paradiso si riferiva a lei chiamandola affettuosamente “mia moglie”. Oltre a Emma Marrone e Jovanotti, al matrimonio hanno partecipato anche Coez e Franco126.