Roberto Angelini sposa Martina Martorano, le nozze all’insegna della musica: Diodato sul palco, Sangiorgi invitato

Roberto Angelini è convolato a nozze con Martina Martorano, conduttrice radiofonica. La cerimonia si è svolta il 20 giugno in una location nella natura e la musica è stata protagonista: non solo gli sposi, ma sul palco si è esibito anche Diodato. Tra gli invitati, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Giuliano Sangiorgi, che però non era presente perché in tour.

Roberto Angelini e Martina Martorano si sono sposati. Il noto cantautore e chitarrista, in passato presenza fissa a Propaganda Live con la sua musica, e la conduttrice radiofonica sono convolati a nozze lo scorso 20 giugno con una cerimonia alla presenza di parenti e amici, immersa nel verde della Sabina, nel Lazio. Sui social hanno condiviso alcuni scatti del loro grande giorno, al quale hanno partecipato anche diversi volti noti. Non si hanno molte informazioni sulla loro storia d'amore, ma è probabile che sia stata la passione per la musica a unirli, tanto che dal 2016 al 2019 hanno ideato e co-condotto il programma Slidin Bob.

Come mostrano gli scatti condivisi sui social, Angelini e Martorano sono convolati a nozze lo scorso 20 giugno, con una cerimonia immersa nella natura che si è tenuta nell'oasi Made in Sabina, nel Lazio. I festeggiamenti sono poi stati all'insegna della musica, passione comune alla coppia. Tra gli invitati, diversi personaggi del mondo della musica, come Diodato, Nicolò Fabi e anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che però non ha potuto partecipare perché impegnato nel tour. Tra le foto Instagram, l'originale modo che gli sposi hanno scelto per far sapere gli invitati: su un bicchiere si legge il "casting" e, oltre ai nomi già citati, anche quello di Daniele Silvestri, Willie Peyote, Planet Funk, Margerita Vicario.

Angelini è salito sul palco allestito per l'evento e si è esibito davanti agli invitati, così come la sposa. Sempre sul palco, hanno scelto di fare il taglio della torta, mentre Diodato ha cantato con la sposa. "Mon Amour", ha scritto lo sposo nel condividere le immagini. E ha poi aggiunto un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso speciale la giornata: "Grazie a chi c'era e a chi l'ha reso possibile". Per quanto riguarda la loro storia d'amore, non si hanno informazioni pubbliche precise, dal momento che gli sposi non ne hanno mai parlato, ma è probabile che l'amore sia nato già nel periodo in cui hanno lavorato insieme al programma Slidin Bob.