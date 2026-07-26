Nino D’Angelo fa la proposta alla moglie Annamaria per i loro 47 anni di matrimonio: “Mi vuoi sposare di nuovo?”

Nino D’Angelo sorprende la moglie Annamaria Gallo con una seconda proposta di matrimonio, in occasione del loro anniversario di nozze. Il video che riprende il momento ha raccolto migliaia di visualizzazioni: “Oggi per noi è la festa dell’amore”.

Nino D'Angelo e la moglie Annamaria Gallo hanno raggiunto il traguardo dei 47 anni di matrimonio. Per l'occasione, il cantautore napoletano ha sorpreso la compagna di una vita con una nuova proposta di nozze, immortalata in un video social che ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

La sorpresa sul balcone: "Mi vuoi sposare un'altra volta?"

Un gesto romantico ha reso indimenticabile il giorno del loro anniversario. Nel filmato pubblicato su Instagram, Nino D'Angelo ha raggiunto la moglie sul balcone di casa e, visibilmente emozionato, si è inginocchiato davanti a lei mostrandole un prezioso anello di fidanzamento. "Mi vuoi sposare? Di nuovo?", le ha chiesto sorridendo. L'incredulità e la commozione della donna si sono sciolte in un immediato "sì", seguito da un bacio che ha suggellato ancora una volta la loro unione. A fare da cornice alla scena, una dedica social: "Oggi per noi è la festa dell'amore. Il nostro anniversario di matrimonio. 47 anni di una vita piena di noi". Il post ha ricevuto numerosi messaggi d'affetto da parte di chi lo segue, sia dal mondo dello spettacolo che non.

Dalla "fuitina" al successo: un amore lungo una vita

Quello tra Nino D'Angelo e Annamaria Gallo è un legame nato lontano dai riflettori, quando l'artista muoveva i primi passi nella musica. I due si sono conosciuti da giovanissimi: lei aveva solo 12 anni ed era la figlia di Vincenzo Gallo, tra i primi a credere nel talento del cantante. Per superare le perplessità legate alla giovanissima età e coronare il loro sogno, nel 1979 i due ricorsero alla classica "fuitina". Il matrimonio venne celebrato il 25 luglio 1979, quando Annamaria compì 16 anni e Nino ne aveva 22. Da quel momento la coppia non si è più separata, affrontando fianco a fianco la scalata al successo, i periodi complessi e la crescita della famiglia. Dal loro legame sono nati due figli: Antonio, oggi affermato regista cinematografico, e Vincenzo, diventato giornalista sportivo. Negli anni la famiglia si è allargata con l'arrivo di cinque nipoti (Edoardo, Leonardo, Maya, Gaetano e il piccolo Nino), che rappresentano l'orgoglio più grande per il cantante e sua moglie.