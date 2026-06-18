La dedica di Emma Marrone per il matrimonio di suo fratello Francesco: “Vi amo follemente”

Emma Marrone ha condiviso sui social un giorno di grande felicità: il matrimonio di suo fratello Francesco. La cantante fa una dedica ai novelli sposi mentre mostra alcuni momenti della festa.

Nella serata di ieri, mercoledì 17 giugno, Francesco Marrone, il fratello di Emma, si è sposato con la compagna Maria Elisa Pellegrino. La cantante ha pubblicato alcuni scatti della serata, all'insegna dell'amore e della felicità, per uno dei momenti più belli per tutta la famiglia chiamata a festeggiare. Un giorno di allegria in cui fratello e sorella hanno potuto rafforzare ancor di più quel legame che da sempre li tiene uniti e che dal 2022, quando è scomparso il loro amato papà Rosario, è diventato ancor più indistruttibile.

Emma e la dedica a suo fratello Francesco

La cantante ha deciso di condividere sui social alcuni degli attimi più belli della cerimonia, facendo però un racconto a ritroso nel tempo e iniziando col pubblicare uno scatto che la ritrae, bambina, accanto a suo fratello, intenti a giocare al mare. La foto successiva, invece, la ritrae insieme ai novelli sposi ai quali scrive "Vi amo follemente, auguri patati". Una dedica dolcissima, con la quale la cantante esprime tutto l'affetto nei confronti del fratello e della cognata che, finalmente, hanno coronato il loro sogno d'amore. Infine, per completare il racconto, un video dei due sposi che si concedono un romantico ballo, dopo la torta.

Il matrimonio era tipicamente bucolico: fiori, luci soffuse ad arricchire le fronde degli alberi. Il tavolo scelto per il pranzo è quello che in gergo si chiamerebbe imperiale, con tutti i commensali seduti in un'unica e lunga tavolata. Ovviamente la location non poteva che essere la Puglia. I due non hanno nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Francesco è un vigile del fuoco, mentre sulla sua dolce metà non si hanno molte informazioni, se non che sia appassionata di sport, viaggi e che ovviamente è in prima fila ad ogni concerto della cognata che sostiene da sempre.