Il look da cerimonia di Emma Marrone: cosa ha indossato al matrimonio di Tommaso Paradiso

Emma Marrone era tra gli invitati al matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: cosa ha indossato per l’occasione? Ecco tutti i dettagli del suo look da cerimonia.

La stagione dei matrimoni si è ufficialmente aperta e sono diverse le star che hanno già pronunciato il fatidico sì o che si stanno preparando al gran giorno. Lo scorso sabato è stato il turno di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni che, a un anno dalla nascita della piccola Anna, la loro prima figlia, hanno deciso di sposarsi, promettendosi amore eterno in modo ancora più formale. Per celebrare la loro unione hanno scelto Capalbio, nell'Argentario, e hanno invitato una serie di volti noti del mondo della musica, da Jovanotti a Coez, fino ad arrivare a Sara Daniele. Tra le ospiti più attese c'era anche Emma Marrone, che sui social ha condiviso alcune scene spensierate delle nozze, rivelando il suo look da cerimonia.

Chi ha firmato l'abito a pois di Emma Marrone

Siamo abituati a vedere Emma Marrone sul palco tra mini dress, shorts e dettagli rock ma cosa indossa alle cerimonie tradizionali? Lo ha rivelato lo scorso weekend, documentando sui social la sua partecipazione al matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansone.

Emma in Alessandra Rich

Per lei niente abiti di tulle o slip dress in delicata seta, ha scelto l'originalità di Alessandra Rich con un polka dress rosa. Si tratta di un modello lungo e tubino, con il corpetto aderente e arricciato, lo scollo a cuore, le maniche lunghe e una cintura coordinata che segna il punto vita, la sua particolarità? È ricoperto di mini pois bianchi. In vendita sui principali e-commerce di alta moda, ha un prezzo di 1.790 euro (anche se attualmente è possibile trovarlo a una cifra scontata).

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Abito Alessandra Rich

Emma Marrone col cappello de I Romantici

Per completare il look da cerimonia Emma ha scelto un paio di sandali color panna col tacco alto e degli occhiali da sole super fashion firmati Valentino, un modello dalla montatura nera e rettangolare, arricchiti da decori di cristallo sui lati delle lenti. Il loro prezzo? Sul web è possibile trovarli a 450 euro. Nel corso della serata, inoltre, la cantante ha aggiunto un tocco causal all'outfit: ha indossato il cappello con la visiera decorato con la scritta I Romantici, fornito dai due sposi a tutti gli invitati (è un chiaro riferimento alla canzone di Tommaso Paradiso). Capelli sciolti e mossi, make-up dai toni naturali con un leggero focus sulla bocca e sorriso stampato sulle labbra: Emma Marrone riesce a essere chic e rock davvero in tutte le occasioni.