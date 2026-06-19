Emma Marrone in jeans e camicia bianca al matrimonio del fratello Francesco: il look che rompe le regole

Francesco, fratello minore di Emma Marrone, ha sposato la compagna Maria Elisa Pellegrino. Per l’occasione, la cantante ha abbinato jeans, blazer e sandali.

Instagram Story di Giuseppe Alessio @the.king.of.mortadella

Un matrimonio è sempre un momento di festa in famiglia. Lo sa bene Emma Marrone, che si è goduta il grande giorno di suo fratello più piccolo Francesco, a cui è legatissima. Francesco Marrone non ha niente a che vedere col mondo della musica, è un vigile del fuoco; ha sposato la compagna Maria Elisa Pellegrino, anche lei persona lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Insomma, due persone assolutamente riservate e poco avvezze al clamore mediatico. "Vi amo follemente" ha scritto la cantante su Instagram, allegando una foto della coppia, per fare gli auguri ai neo marito e moglie dopo aver pronunciato il fatidico sì. La festa nuziale si è svolta in Puglia il 17 giugno, in una location immersa nel verde, per l'occasione allestita con luci soffuse, fiori e candele.

Emma Marrone per l'occasione ha scelto un look casual che non è passato inosservato, all'insegna della semplicità, completamente senza fronzoli. A differenza di chi alle cerimonie punta su outfit elaborati, eleganti e sfarzosi, lei invece ha scelto qualcosa di decisamente minimal. Nessun abito lungo, non un tailleur né una jumpsuit, ha detto no ai classici colori pastello che solitamente vanno per la maggiore: la cantante ha optato per capi di abbigliamento intramontabili e senza tempo. Ha quindi scelto una camicia bianca abbinata a un paio di jeans, con blazer color tortora (un must del suo guardaroba) e un paio di sandali bianchi.

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Certo, qualcuno potrebbe storcere il naso. Innanzitutto, la scelta del bianco potrebbe sembrare fuori luogo. Solitamente è un colore bandito ai matrimoni, con una eccezione. Così come il nero, che si evita perché collegato a eventi tragici e lutti, il bianco è riservato esclusivamente alla sposa. È l'unica che può indossarlo, in quanto assoluta protagonista della giornata. Ovviamente, non tutti rispettano questa consuetudine o ci tengono particolarmente alle tradizioni. Lo abbiamo visto di recente al matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini: in quel caso gli sposi hanno espressamente chiesto un dress code total white agli invitati.

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Anche la scelta dei jeans è apparentemente controcorrente. È vero che di recente il dress code delle cerimonie è sicuramente più rilassato e meno ingabbiato, ma l'etichetta sconsiglia comunque il denim, così come consiglia di evitare anche scarpe sportive, vestiti corti, scollature profonde, abiti trasparenti oppure con spacco. Sono tutte indicazioni di massima, da adattare caso per caso. In questa specifica situazione, per esempio, si tratta comunque di un contesto all'aperto e non di un party in un castello, dove sicuramente sarebbe stato indicato l'outfit elegante. In fondo, ormai i jeans sono stati sdoganati ovunque, anche sui red carpet e alle serate di gala.