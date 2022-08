Come vestirsi a un matrimonio: cosa indossare e gli errori da non fare Come vestirsi per un matrimonio? Ci sono tanti fattori da considerare come l’orario, la stagione e la location: ecco una guida con i suggerimenti e gli errori da evitare assolutamente.

Vera Wang Bridesmaid

Nel momento in cui riceviamo un invito a un matrimonio il primo pensiero è: cosa mi metto? Scegliere l'outfit giusto non sempre è un'impresa facile: bisogna tener conto dell'orario, della stagione, della location e del tipo di cerimonia scelta dagli sposi. L'abito perfetto varia se siamo semplici invitate o testimoni e se la cerimonia è di mattina o di sera, d'estate o d'autunno. In ogni caso le parole d'ordine sono eleganza e sobrietà, soprattutto se la cerimonia si svolge in chiesa. Dare personalità al look è importante, certo, ma attenzione agli errori di stile: vietate le scollature generose, ad esempio, e il colore nero. Se non sapete come fare, niente paura: vi sveliamo alcune regole da seguire e gli errori da non fare per essere delle invitate impeccabili.

Come vestirsi a un matrimonio: il look perfetto per le invitate

La scelta del look ovviamente varia anche in base al ruolo: damigelle e testimoni di nozze dovranno avere un outfit più elegante che spesso sono proprio le spose a scegliere in anticipo, per avere un colpo d'occhio più uniforme. Le invitate hanno più libertà, ma anche loro devono seguire delle regole e scegliere l'outfit tenendo presente il tipo di cerimonia a cui parteciperemo.

L'abito in base alla location della cerimonia

Un elemento importante per decidere come vestirsi al matrimonio è la location: è fondamentale per capire quale abito, accessori e scarpe indossare. Se la cerimonia si svolgerà in un giardino o su una spiaggia ad esempio, sono da evitare i tacchi a spillo e per l'abbigliamento non sceglieremo magari l'abito lungo. Se invece il matrimonio si svolgerà in una villa o su una terrazza, l'abbigliamento sarà più formale.

L'abito in base alla stagione: estivo o autunnale?

L'abito che sceglierete dovrà essere comodo perché dovrete indossarlo per molte ore, optate quindi per qualcosa nel vostro stile aggiungendo elementi che lo rendano elegante. Fate attenzione anche ai tessuti: in primavera e in estate meglio abiti leggeri in materiale naturale e non sintetico per evitare di soffrire il caldo, portate sempre con voi un coprispalle per la sera.

un abito con le rouches per un matrimonio estivo

Il matrimonio è di giorno o di sera?

Colori, tessuto e dettagli cambiano anche in base l'orario: di mattina sono più indicati i colori pastello e luminosi, e si può sfoggiare un abito corto e colorato, di sera via libera a dettagli scintillanti, tute eleganti con i pantaloni, abiti lunghi e accessori gioiello.

L’abito sottoveste di N21

Vestito, gonna, pantaloni o tuta? A voi la scelta

Non è detto che ai matrimoni si debbano indossare solo i vestiti, la scelta è infatti molto più varia: si può optare per pantaloni a sigaretta o a palazzo, gonne ma anche eleganti tute o jumpsuit. Seguite la vostra indole anche in questa scelta.

Vestito: se il matrimonio si svolge di mattina vanno bene anche le fantasie floreali o i colori più vivaci: fucsia, arancio, giallo. Se la cerimonia è religiosa bisonga però ricordarsi di coprirsi le spalle in chiesa con una stola o una giacca. Se siete invitate a un matrimonio che si svolge di sera, è quasi d'obbligo l'abito lungo, evitando il nero e preferendo il blu notte se la cerimonia richiede abbigliamento formale, magari con l'aggiunta di stola e gioielli, ma sempre senza esagerare. Per una cerimonia informale possiamo concederci anche un abito che mette in evidenza le forme, prestando attenzione a orli e scollature. Ricordate però di evitare a ogni costo il bianco per non rubare la scena alla sposa, che dovrà restare la vera protagonista della cerimonia.

Pantalone o jumpsuit: i pantaloni eleganti si abbinano a camicette di seta morbida o blazer corti: per il giorno puntate pure su un rosa Chanel o sul turchese mentre per la sera è sempre consigliato il blu. Potete dare un tocco di eleganza con una cintura particolare, ma mai troppo vistosa. Altra alternativa sono le jumpsuit (tute eleganti), scegliete materiali morbidi con linea a palazzo, ma no alle scollature troppo ampie.

Il tailleur pantalone di DROMe

Gonna: le gonne da cerimonia più eleganti sono le longuette e i modelli a ruota, lunghi al massimo appena sopra il ginocchio. Da escludere quindi la gonna corta che sarebbe di cattivo gusto. Abbinatela sempre a un top di seta con giacca o a una camicia morbida satinata.

Due outfit colorati per una cerimonia

I colori da indossare a un matrimonio

Per quel che riguarda i colori, ai matrimoni sono concessi i colori pastello, le stampe floreali, il grigio perla e il rosa cipria, ma anche l'arancio, il verde smeraldo, il giallo, il lilla e l'ocra. Per la sera, se preferite l'abito scuro è consigliato il blu notte.

Taylor Swift con un abito rosa cipria

Le scarpe da indossare a un matrimonio

Le scarpe possono diventare l'elemento che dona particolarità al tuo look da matrimonio. Un abito monocolore può essere impreziosito con sandali gioiello, l'importante è che si giochi bene con tutti gli elementi per creare un outfit armonioso. Ai matrimoni si indossano i tacchi, mentre sono da evitare le zeppe e le scarpe basse. Certo è che se non avete mai indossato i tacchi alti non è il caso di provare a un matrimonio, quindi meglio mettere un tacco più comodo. Se le scarpe sono nuove indossatele qualche giorno prima così da non ritrovarvi la sera, dopo la cerimonia, con i piedi doloranti. Non dimenticate poi di portare delle scarpe di riserva, soprattutto se indossate tacchi molto alti.

Sandali con il tacco eleganti

Gli accessori per un matrimonio

Gli accessori devono essere scelti sempre in base all'abito da cerimonia che abbiamo scelto: se l'abito è semplice e monocolore, possiamo arricchirlo con accessori dal design particolare, pochette ricamate o intarsiate di cristalli. Se invece l'abito ha delle paillettes o dei fiori, allora sarà meglio optare per gioielli e accessori più sobri. Anche i guanti sono ammessi, da togliere però in chiesa durante la celebrazione del matrimonio. Se indossate un cappello o un fascinator, al contrario, dovete tenerlo per tutta la cerimonia. scegliete borse piccole, pochette o delle piccole tracolle: l'importante è che sia mini.

una pochette gioiello per un matrimonio di sera

Gli errori da evitare quando ci si veste per un matrimonio

In generale, ci sono degli errori di stile da evitare alle nozze: no ai vestiti corti, aderenti o trasparenti che risulterebbero fuori luogo. Sono da evitare anche quelli con scollature o spacchi troppo vistosi, specialmente in chiesa.

Taylor Swift con un minidress