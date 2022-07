Come vestirsi per un matrimonio in estate: abiti, colori e tendenze 2022 Luglio e agosto sono mesi molto gettonati per un matrimonio, ma anche complicati per la scelta dell’outfit: ecco alcuni consigli “anti-caldo” e i look a cui ispirarsi per essere impeccabili anche con 40 gradi all’ombra.

Dopo il lungo stop dovuto alle restrizioni anti-Covid i matrimoni sono ripresi in grande stile. Quando arriva la famosa partecipazione la prima domanda di ogni invitata è: cosa mi metto? La scelta dell'outfit si complica notevolmente per le cerimonie estive, quando il caldo e il sole cocente non invitano certo a vestirsi. Anche con 40 gradi all'ombra, però, bisogna rispettare alcune regole di stile e non esagerare con le scollature. Se i vostri amici hanno scelto proprio luglio o agosto per sposarsi non disperate: l'abito elegante anti caldo esiste. Il trucco è giocare con tessuti freschi e traspiranti, tagli morbidi e colori luminosi, dal rosa pastello al verde lime. Ecco una guida per immagini dei look a cui ispirarsi per i matrimoni in chiesa o all'aperto di mattina, di pomeriggio e di sera, seguendo le tendenze dell'estate 2022.

Il vestito etno-chic per i matrimoni di giorno

La prima cosa da tenere in considerazione nella scelta dell'outfit per un invitata è l'orario della cerimonia. Partiamo dai matrimoni di giorno, di mattina o nel primo pomeriggio: a luglio e agosto si può giocare con lo stile boho o folk che fa subito aria d'estate mediterranea. Un abito ampio e colorato è perfetto per non soffrire il caldo, specialmente per le cerimonie in giardino o all'aperto. L'importante è non esagerare con le stampe e tenere gli accessori più minimal possibile: l'abito etno-chic dà il meglio di sé abbinato a sandali bassi, una borsa coordinata e orecchini dorati.

L’abito lungo etno–chic di Alberta Ferretti

Lo slip dress per una cerimonia di sera

Per i matrimoni di pomeriggio la soluzione ideale è lo slip dress, l'abito sottoveste che domina le tendenze dell'estate 2022. Perfetto sia per la cerimonia che per la festa di sera, lo slip dress si può indossare anche in chiesa a patto di coprire le spalle con una stola di seta o un foulard. Come si abbina? Uno chignon spettinato, una pochette gioiello e un paio di sandali mule con il tacco, per un risultato semplice e chic.

L’abito sottoveste di N21

L'abito incrociato a portafoglio per una cerimonia d'estate

La semplicità è sempre la miglior opzione: il modello più fresco e chic per le cerimonie dell'estate 2022 è l'abito a portafoglio in colori acquerello. I modelli con le maniche lunghe sono perfetti per una cerimonia in chiesa e per la sera, quando le temperature tendono ad abbassarsi. Il vantaggio? La versatilità: basta sostituire le scarpe con il tacco con un paio di semplici espadrillas o sneakers per continuare a sfoggiare l'abito in versione casual nei mesi a venire.

L’abito a portafoglio di Art Dealer

L'abito da cerimonia color pastello è la scelta più chic

I matrimoni sono cerimonie piene di regole, scritte e non: non ci si veste mai di bianco né di nero, e anche il viola e il rosso sono da evitare. Per una cerimonia l'ideale è puntare sui colori pastello, delicati e raffinati. Lilla, glicine, rosa cipria e celeste polvere sono tra i colori di tendenza dell'estate 2022.

Il vestito rosa pastello di Blumarine

Il vestito corto per i matrimoni estivi all'aperto

Chi ha detto che a un matrimonio bisogna andare necessariamente in lungo? A meno che gli sposi non richiedano un certo dress code sugli inviti, si può anche indossare un abito corto, scegliendo in un tessuto lucente o in una fantasia delicata, dall'acquerello al floreale. Se la gonna sfiora il ginocchio le scarpe ideali sono le slingback, con un tacco basso e il cinturino alla caviglia. Attenzione all'orlo: se è vistosamente più su del ginocchio meglio riservarlo a un matrimonio dall'atmosfera casual, in giardino o in spiaggia.

L’abito corto di Miu Miu

L'abito a fiori è la tendenza dell'estate 2022

Il floreale in estate? Avanguardia pure, diremmo parafrasando Meryl Streep nel film "Il Diavolo Veste Prada". Anche la terribile direttrice Miranda Priestly però sarebbe d'accordo nel dire che il floreale è la tendenza dell'estate 2022: un abito a fiori è un'ottima alternativa alla classica tinta unita (ed è di ottimo auspicio per gli sposi!). Attenzione ai tessuti: mussola, crepe di seta e organza sono freschi ed eleganti alla vista, gli abiti sintetici tendono a impedire la traspirazione, favorendo il sudore.

L’abito lungo a fiori di Etro

Come indossare i colori fluo per un matrimonio

Gli scivoloni di stile da evitare a un matrimonio sono pochi: orli troppo corti, scelte troppo casual (come jeans e scarpe da ginnastica) e scollature troppo generose. Al netto di ciò ci si può divertire con fantasie e colori: perché non provare un abito in tinte neon? Dall'arancio vitaminico al verde lime, le passerelle si sono riempite di colori fluorescenti. Un matrimonio a luglio o a agosto, nel cuore dell'estate, è l'occasione perfetta per sfoggiare questi colori in versione elegante. Come? Scegliendo un taglio classico e senza fronzoli, come un abito plissettato, e completando l'outfit con pochissimi accessori: l'abito brillerà da sé.

L’abito verde fluo di Valentino

Il tailleur con pantaloni per le invitate a un matrimonio

Nel caso ve lo siate domandato, la risposta è sì: i pantaloni sono i benvenuti a un matrimonio sia di giorno che di sera. Non solo sono permessi, sono anche consigliati: cosa c'è di più chic e versatile di un completo? Dimenticate i modelli casual, i completi da ufficio e soprattutto i jeans: la scelta più elegante è il tailleur-pantalone colorato, possibilmente dalla linea leggermente oversize. Le tinte su cui puntare? Giallo limone, verde smeraldo o rosa pesca, da indossare con una pochette colorata (qui sì, potete sbizzarrirvi con le stampe!) e con maxi gioielli. Il segreto è sceglierlo in un tessuto fresco di cotone o in puro lino, per restare impeccabili anche sotto il sole cocente.