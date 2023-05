I colori pastello di tendenza per la Primavera/Estate 2023: i look e come abbinarli Dal rosa confetto al celeste polvere, dal lilla al verde menta, le tinte pastello tornano protagoniste del guardaroba estivo.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra Stella McCartney, Miu Miu, Valentino, ACT N1, Marco Rambaldi, Ermanno Scervino

Nonostante qualche acquazzone e i capricci del tempo, la primavera è entrata nel vivo e le temperature in rialzo lasciano presagire che l'estate sia dietro l'angolo. La natura dà spettacolo e anche il guardaroba prende ispirazione, muovendosi sulle tonalità luminose e leggere dei fiori in boccio e dei sorbetti alla frutta. Le tinte pastello tornano di moda: dal rosa confetto al celeste polvere, dal lilla al verde menta, ecco le nuance di tendenza direttamente dalle sfilate Primavera/Estate 2023 e i consigli per abbinarle.

Il rosa confetto

Romantico, delicato e femminile: dagli occhiali alle felpe, fino ai minidress, i capi e gli accessori primaverili ci fanno sognare la vie en rose. Il rosa è insospettabilmente versatile: in primavera si abbina con moltissimi colori, dal verde bosco al grigio, d'estate illumina il bianco o il denim. L'idea più audace? Con il rosso corallo.

L’abito rosa di N°21

Il lilla è di tendenza

Il colore dei glicini è una certezza del guardaroba primaverile. Perfetto per un abito scivolato o per un tailleur pantalone, le passerelle Primavera/Estate 2023 lo propongono in versione total look o spezzato da pennellate di nero o di grigio perla.

L’abito lilla di Marco Rambaldi

Il celeste pastello

È il colore del cielo senza nuvole, del primo tuffo della stagione e della libertà: il celeste torna protagonista delle tendenze estive e illumina abiti peplo o tute anni Settanta. L'abbinamento di tendenza per il primo sole d'estate? Con i toni del marrone o accessori nude di giorno, col nero o l'argento di sera.

Il vestito celeste di Ferragamo

Il verde menta

Il colore più fresco del guardaroba estivo? Il color verde menta, raffinato e niente affatto banale, ideale sia giorno che di sera. L'abbinamento più facile è col bianco, ma il verde menta illumina anche un paio di semplici pantaloni a sigaretta blu e dà il suo meglio con morbide tinte a contrasto, come il pesca e il lilla.

L’abito verde menta di Stella McCartney

Il rosa pesca

Dal cipria al nude, fino al color pesca, le tonalità più morbide della palette del rosa dominano le passerelle Primavera/Estate 2023. Il color pesca, in particolare, esalta la prima abbronzatura: perfetto per morbidi blazer, polo, pullover o per occhiali da sole originali e luminosi.

Il tailleur rosa di Valentino

Il giallo paglierino

La moda dell'estate 2023 si gioca sui contrasti, senza mezze misure. Se durante la primavera il colore di tendenza era il giallo saturo, uno dei colori primari, per l'estate si passa a una tinta delicata e trasparente: il giallo paglierino.