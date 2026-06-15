I tre look da sposa di Carolina Sansoni per il matrimonio con Tommaso Paradiso: vestito col velo, abito scintillante e mini dress

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso sono marito e moglie. Nel fatidico giorno del matrimonio, la sposa ha fatto tre cambi d’abito; doppio look per lo sposo.

Instagram @emmascalondro

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso si sono sposati il 13 giugno, a distanza di un anno dalla nascita della figlia Anna. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Capalbio, nell'Argentario, luogo scelto perché particolarmente significativo per entrambi: è il loro posto del cuore, a cui sono molto legati. Lì, circondati dall'affetto di parenti e amici, si sono giurati amore eterno. Dopo il rito religioso officiato da don Marcello Serio nella pieve di San Nicola, gli sposi e i loro ospiti si sono spostati per i festeggiamenti sulla spiaggia del Chiarone.

Carolina Sansoni in Vivienne Westwood

Tra gli invitati anche tanti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo: c'erano Jovanotti, Coez, Edoardo Ferrario, Emma Marrone in abito da cerimonia pink, Sara Daniele, Marina Di Guardo. La sposa, nel fatidico giorno del sì, ha scelto un triplo look. Sta diventando sempre più una consuetudine: è un modo per festeggiare in grande stile, per godersi la giornata dall'inizio alla fine. Infatti, c'è un aspetto anche strettamente pratico.

Il dettaglio del velo

Di solito, si sceglie un primo look tradizionale e classico, ovviamente adatto alla cerimonia in Chiesa per chi fa anche il rito religioso. Qui ogni sposa si può sbizzarrire tra creazioni principesche o più minimal, ma si tratta per lo più di abiti importanti, da sogno. Viceversa, il secondo o terzo look è quello più fresco: qui si tende a scegliere qualcosa di trendy e più pratico, così da godersi davvero il party, senza la preoccupazione dello strascico e del velo!

Carolina Sansoni in Magda Butrym

Oltre a scandire due differenti momenti della giornata, si va anche a far uscire due anime diverse della sposa stessa: quella più elegante e quella più sbarazzina. Carolina Sansoni si è allineata alla tendenza del affidandosi alla stylist Emma Scalondro. "Dopo mesi di ricerca, prove, dubbi e un paio di ultimi colpi di scena, eccoci qui" ha scritto su Instagram testimoniando il lavoro fatto dietro le quinte, per arrivare al fatidico 13 giugno. E sembra ci sia stato anche un piccolo imprevisto, visto che ha aggiunto: "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Tranne chi ha rubato il velo".

Carolina Sansoni in Giorgio Armani

La sposa ha scelto un primo abito firmato Vivienne Westwood con spalle nude e scollatura profonda rotonda, completato con un lungo velo impreziosito da dettagli in pizzo. Ha poi aggiunto un abito firmato Giorgio Armani con gonna a balze, top ricamato e cinturino scintillante.

Carolina Sansoni in Giorgio Armani

Per la serata, invece, ha puntato su qualcosa di molto più moderno. Il mini dress è in realtà un corsetto strutturato in cotone e lino ricamato, impreziosito da un delicato pizzo lungo la scollatura e sull'orlo, che enfatizza il punto vita e modella i fianchi con una leggera imbottitura. Costa sul sito ufficiale 1070 euro.

Corsetto Magda Butrym

Doppio look anche per lo sposo. Tommaso Paradiso, infatti, ha scelto un look classico ed elegante per la cerimonia in Chiesa: un completo scuro di Giorgio Armani abbinato a camicia bianca, cravatta grigia e occhiali da sole Ray-Ban. Per la festa si è cambiato e ha coordinato il look con la sua dolce metà, sfoggiando anche lui il bianco, con tanto di cappellino con visiera.