Elodie e Franceska vestono coordinate e rilanciano le zeppe anni 2000

Elodie e Franceska sono più unite che mai e ora lo dimostrano anche con il loro stile: ecco i look coordinati con le zeppe anni 2000 che hanno sfoggiato.

Elodie e Franceska Nuredini sono ufficialmente una coppia: dopo che per mesi i giornali di gossip avevano parlato del loro presunto legame, ora non ci pensano su due volte a postare sui social le loro foto fianco a fianco tra coccole e tenerezze. Di recente si erano ritrovate insieme anche al concerto di Sfera Ebbasta, incantando tutti con la loro bellezza e i loro sguardi complici: è stato proprio lì che la cantante ne aveva approfittato per fare una dedica alla compagna. Ora per loro è arrivato il momento di divertirsi e a dimostrarlo sono stati gli scatti di una serata "infuocata" in compagnia degli amici. In quanti hanno notato che si sono vestite coordinate con le maxi zeppe anni 2000?

Il ritorno dei sandali con la zeppa maxi

Ricordate le maxi zeppe anni 2000? Sono tornate di moda e sembrano essere destinate a dominare la moda estiva. Hanno dei plateau estremi che rendono la scarpa massiccia, sono spesso ricoperte di tessuti metallici e riescono ad aggiungere un tocco giocoso e audace a ogni tipo di look. In estate, in particolare, non può che essere la loro versione a sandalo a spopolare: ricorda in modo impressionante i modelli vintage firmati Fornarina ed è spesso caratterizzata da zeppe in legno grezzo o in gomma platform. Chi è che ha seguito alla lettera il trend? Elodie e Franceska, che per la serata con gli amici hanno indossato rispettivamente delle infradito e delle mules, entrambe con una vertiginosa zeppa in stile Y2K.

Elodie e Franceska in coordinato

I look coordinati di Elodie e Franceska Nuredini

Al motto di "Pienaaa", Elodie ha celebrato un importante traguardo: il tutto esaurito ai concerti che terrà nel 2027 nei palazzetti di Napoli e Bari. Come ha festeggiato? Con una serata scatenata in compagnia di Franceska e un gruppo di amici. Le due si sono vestite coordinate, apparendo super glamour in total black. La cantante ha puntato tutto su un look iper sensuale ma dall'animo vintage, con una jumpsuit vedo non vedo con pantaloni a zampa d'elefante e bustier a canotta. Franceska, invece, ha optato per un micro dress con cut-out e stringhe sul busto. A completare il tutto, in entrambi i casi sono state le zeppe anni 2000. Insomma, la coppia dell'anno non solo riesce a lasciare tutti senza fiato in fatto di splendore, è anche un punto di riferimento per coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di moda.

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