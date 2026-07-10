Elodie in versione Supergirl, eroina in T-shirt e shorts al concerto di Sfera Ebbasta (con Franceska sul palco)

Elodie si è esibita al concerto di Sfera Ebbasta mentre sul palco c’era anche Franceska Nuredini, la sua fidanzata, membro del corpo di ballo del rapper.

Elodie al concerto di Sferaebbasta, Instagram @christiancafa_

Per un concerto di Elodie, i fan dovranno aspettare ancora un bel po'. La cantante si è presa una pausa e ha messo in stop i live show per il 2026, per poi tornare in grande stile con Elodie Show 2027, la tournée nei palasport che tra aprile e maggio la porterà tra Roma, Napoli, Milano, Firenze e Bari. Ciò non significa che si sia del tutto allontanata dalla musica, ovviamente. A sorpresa, si è esibita al concerto di Sfera Ebbasta a San Siro: è salita sul palco e si è presa la scena, creando col rapper un'alchimia magica, che ha conquistato tutti. Insieme hanno cantato "Yakuza", brano pubblicato nel 2025.

Elodie per l'occasione ha scelto un look minimal, ma d'impatto: T-shirt, shorts, stivali, cintura metallica con fibbia a forma di stella. La maglietta ha un logo inconfondibile: sfondo azzurro e simbolo iconico di Sperman, con la S rossa inserita nel diamante giallo che accompagna il supereroe dell'universo DC Superman da sempre. Questo è l'emblema forse più conosciuto, ma in verità nel corso dei decenni ci sono state più varianti. Non è sempre stato così, come lo vediamo oggi. Ovviamente, è il logo anche di Supergirl, cugina e controparte femminile di Superman (Kara Zor-El): indossa sul petto la sua stessa S, stampata sulla divisa da eroina.

È un total look firmato David Koma, un brand di cui Elodie ha in passato già indossato le creazioni. Il marchio dello stilista omonimo ha vestito Beyoncé, Kendall Jenner, Dua Lipa, Jennifer Lopez, solo per citarne alcune: è famoso per la sua estetica molto seducente e femminile. Si tratta proprio del look indossato da Yasmin Wijnaldum nella foto della campagna pubblicitaria ufficiale.

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Il total look di Elodie fa parte della collezione Pre-Fall 2026: è una linea interamente ispirata a Supergirl, con capi per la sera e per il giorno, nel pieno rispetto dei canoni stilistici che il brand ha sempre presentato al suo pubblico. La collezione cade in concomitanza con l'uscita nelle sale del nuovo film dei DC Studios "Supergirl". David Koma ha reinterpretato l'iconografia della supereroina fondendola coi suoi canoni, quindi da un lato la forza e l'atteggiamento ribelle di Kara Zor-El e dall'altro femminilità e sensualità. Rosso e azzurro sono i colori protagonisti assoluti della linea, ma abbinati al nero, il preferito di Koma. La T-shirt Supergirl x David Koma è interamente impreziosita con micro strass, con silhouette asimmetrica, arricciatura su un lato: costa 1050 euro.

Elodie in David Koma, Instagram @christiancafa_

Sul palco assieme ai due artisti c'era anche il corpo di ballo: tra i membri anche Franceska Nuredini, la compagna di Elodie. La loro relazione è stata tra le più chiacchierate: sono da mesi protagoniste di gossip e pettegolezzi, ma hanno solo da poco ufficializzato la relazione. Durante il concerto, era palese quanta complicità ci fosse tra loro. Non sono mancati gli sguardi e i sorrisi durante la performance, anzi e c'è stata anche una "dedica": nel momento in cui la canzone dice "Prima del caos, della paura, dopo di te, mai più nessuna", la cantante si è avvicinata alla ballerina guardandola dritta negli occhi.

Pochi secondi, ma abbastanza per essere notati, difatti quello specifico momento è diventato immediatamente virale sui social rimbalzando di account in account, soprattutto quelli della fanbase. Le due si sono conosciute proprio perché Franceska faceva parte del corpo di ballo che si esibiva con Elodie in tour: poi la rottura di lei con Iannone, le prime indiscrezioni, viaggi ed eventi insieme e infine gli indizi social sempre più chiari. Erano insieme anche al Milano Pride 2026, dove si sono baciate davanti alla folla, confermando di essere una coppia innamorata.