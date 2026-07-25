L’estate “al fresco” di Caterina Balivo: vacanza sulle Dolomiti tra gite in bici e dolci tipici

Caterina Balivo ha deciso di combattere il caldo da record organizzando una vacanza “al fresco”. È volata sulle Dolomiti e ora sta trascorrendo le giornate tra gite in bici e cibo tipico.

Il caldo da record ha reso le città invivibili e non sorprende che in molti abbiano deciso di anticipare le ferie, così da non dover rimanere rinchiusi in ufficio alle prese con stress e sudore. Caterina Balivo lo sa bene, visto che ormai già da diverse settimane ha dato il via alle sue vacanze. Se a fine giugno era stata in Cilento con il marito (con tanto di costume must con le maniche lunghe), ora ha preferito rinfrescarsi in montagna. È volata sulle Dolomiti, dove sta trascorrendo le giornate tra escursioni e pranzi nei rifugi.

Dove si trova in vacanza Caterina Balivo

Come si combattono le temperature asfissianti delle ultime settimane? Con una vacanza ad alta quota, come fatto da Caterina Balivo. Per chiudere il mese di luglio senza sudare è volata sulle Dolomiti, per la precisione ai piedi del Sassolungo, la vetta principale del massiccio omonimo, collocata in Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano. A farle compagnia ci sono alcune amiche, prime tra tutte Flora Canto e Alessia Marcuzzi, che provano a "starle dietro" tra allenamenti in palestra, escursioni in bici ed escursioni tra i boschi. Il dettaglio che non è passato inosservato? Caterina si è ritrovata a indossare maglioncino e bomber, vere e proprie "utopie" per coloro che attualmente combattono contro il caldo da record delle grandi città.

Caterina Balivo sulle Dolomiti

Caterina Balivo, i rifugi visitati sulle Dolomiti

Nonostante Caterina Balivo ami le escursioni e le gite in bici in montagna, non dimentica di gustare le bontà culinarie locali. Nella didascalia del recente post ha infatti scritto: "Raggiungere il Sassolungo? Fatto. Metti cinque persone che non si conoscono e parti presto per raggiungere la meta, sapendo che mangerai il kaiserschmarren (è la tipica frittata dolce tirolese). Ad ognuno il suo obiettivo".

Il menù di uno dei rifugi

Quali sono i ristoranti e i rifugi che ha visitato? A colazione ha fatto tappa al Rauchhütte, un locale a gestione familiare in una baita vista Dolomiti, mentre a pranzo ha optato per il Rifugio Emilio Comici a 2.153 metri di quota ai piedi del Sassolungo. Insomma, non solo sport, a quanto pare Caterina adora le vacanze in montagna anche per la buona cucina.