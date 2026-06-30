Niente più bikini, Caterina Balivo lancia il trend dei costumi a maniche lunghe per l’estate 2026

Dimenticate i micro bikini e i modelli interi sgambati, il must dell’estate 2026 è il costume con le maniche lunghe, come quello indossato da Caterina Balivo in Cilento.

L'estate 2026 è arrivata e con lei anche le temperature roventi che a tutti fanno sognare qualche ora di relax al mare. I "fortunati" che hanno la possibilità di concedersi una breve vacanza o un weekend fuori città puntano tutto sulle località balneari, così da trovare un po' di sollievo dal caldo asfissiante degli ultimi giorni. Caterina Balivo lo sa bene, visto che insieme al marito ha fatto tappa nel Cilento, la nota zona di mare nel sud della Campania, in provincia di Salerno. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha rinunciato ai classici micro bikini, preferendo un anti-convenzionale costume con le maniche lunghe.

Il look balneare anti-convenzionale di Caterina Balivo

Lo scorso fine settimana Caterina Balivo è stata in Cilento con la famiglia e i figli e ha approfittato del sole e del caldo per concedersi una gita in barca. Ha fatto visita a Baia degli infreschi, lasciandosi immortalare sorridente e rilassata sullo sfondo di un meraviglioso mare celeste. Per l'occasione, però, ha rinunciato ai look balneari "tradizionali". Non ha indossato i classici bikini micro e sgambati e neppure i modelli interi che vanno tanto di moda, ha preferito un anti-convenzionale costume a maniche lunghe. Si tratta di un modello dalla silhouette fasciante, con la zip posteriore, il girocollo e il tessuto che ricopre le braccia, la sua particolarità? È a fondo fucsia, decorato all-over con una stampa leopardata sui toni del rosa.

Caterina Balivo a Baia degli infreschi

Il costume con le maniche lunghe è il must dell'estate 2026

Il costume a maniche lunghe è sempre stato un capo riservato al mondo del surf e del nuoto ma Caterina Balivo ne ha riscoperto il lato fashion. Il motivo per cui è perfetto per l'estate? Innanzitutto è resistente ai raggi UV, dunque è la soluzione ideale per non scottarsi durante le lunghe giornate trascorse al mare o in barca. Come se non bastasse, può essere anche usato come un normale body, magari durante un aperitivo serale improvvisato. Non sorprende, dunque, che siano moltissimi i brand che hanno lanciato dei modelli super trendy, coloratissimi e sbarazzini, dando prova del fatto che non sono più riservati esclusivamente a chi pratica degli sport acquatici. In quanti durante le prossime vacanze si ispireranno allo stile balneare di Caterina?

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