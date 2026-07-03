Elisabetta Canalis torna in Sardegna: i suoi occhiali da sole a mascherina sono il must dell’estate 2026

L’accessorio must dell’estate 2026? Gli occhiali da sole a mascherina che strizzano l’occhio alla moda degli anni 2000, come quelli indossati in Sardegna da Elisabetta Canalis.

L'estate 2026 è cominciata e sono molte le star che hanno approfittato della pausa lavorativa per dare fin da subito il via alle vacanze. L'ultima arrivata è Elisabetta Canalis che, come da tradizione, ha temporaneamente lasciato la sua casa di Los Angeles per tornare in Italia. Questa volta, però, non è volata a Milano, dove ha molti amici, oltre che diversi impegni lavorativi, ha fatto tappa in Sardegna, la sua terra natale. Per essere precisi, è volata ad Alghero, la città in cui è nata, e sui social non ha potuto fare a meno di documentare le giornate trascorse tra mare, sole e surf.

Il micro bikini fucsia di Elisabetta Canalis

Per Elisabetta Canalis tornare ad Alghero è una vera e propria tradizione: ogni anno, infatti, si mette in viaggio con la figlia Skyler Eva e per qualche giorno rimane nella sua casa di famiglia, dove si dà al più totale relax, ricordando i tempi dell'adolescenza, quando non avrebbe mai neppure immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa. La spiaggia visitata che ha mostrato sui social è Mugoni, all'interno della suggestiva baia di Porto Conte. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look balneare super trendy? L'ex velina ha puntato tutto su un bikini monocromatico in fucsia vitaminico. Per la precisione ha indossato un modello firmato Colorsuper con reggiseno a triangolo e tanga sgambatissimi che ha messo in risalto la forma fisica impeccabile.

Elisabetta Canalis in Colorsuper

Il trend ispirato agli anni 2000

A fare la differenza nel look di Elisabetta Canalis sono stati gli occhiali da sole. Niente cat-eye o modelli a goccia, ha preferito rispolverare un trend degli anni 2000, quello delle montature a mascherina. Ha scelto degli occhiali da sole dal mood sportivo, con le lenti specchiate a effetto multicolor, la cui particolarità sta nel fatto che sono così oversize da ricoprire praticamente metà viso. Per quale motivo sono tornati a spopolare? Non solo permettono di "mascherare" il visto struccato, sono anche la soluzione ideale per proteggersi dai raggi del sole mentre si trascorrono intere giornate al mare. In quanti prenderanno ispirazione dalla showgirl per un look balneare super glamour?