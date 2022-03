Elisabetta Canalis col tailleur total white: sotto al blazer non indossa nulla Il bianco è il colore del momento. Anche Elisabetta Canalis se ne è lasciata conquistare e ha indossato il tailleur total white, nuda sotto al blazer.

A cura di Giusy Dente

Luminoso, semplice, elegante: il bianco è il colore perfetto quando si vuole fare centro e andare sul sicuro. Questa primavera-estate sembra sarà un colore molto gettonato e in tante si stanno già sfidando a colpi di stile, coi loro look all'insegna del total white. Ha fatto questa scelta Lorena Cesarini durante la conferenza stampa di Sanremo 2022: l'unico tocco di colore era la pochette gialla. Come lei anche Ilary Blasy, che si è presentata in versione candida davanti alle telecamere di Verissimo, per raccontare la verità sul matrimonio con Francesco Totti, dopo le voci di divorzio imminente. È fan dell'outfit completamente bianco anche Cecilia Rodriguez, che lo ha scelto per la sua festa di compleanno e se ne è lasciata affascinare anche Michelle Hunziker, che ne ha approfittato per omaggiare Marilyn Monroe. Il bianco è perfetto anche sul red carpet, come ha dimostrato Kristen Stewart ai Producers Guild Awards ed è amato anche in ambiente royal; lo ha di recente sfoggiato con estrema classe Letizia Ortiz alla Madrid Fashion Week. L'ultima in ordine di tempo è Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis icona di stile

L'ex velina sa essere trendy in ogni occasione e passa con disinvoltura dai look casual a quelli sexy. Nella su quotidianità apprezza molto la versione street, ma nelle occasione glamour dà il meglio in quanto a femminilità e sensualità: ha anticipato il trend dei capi in vinile d'ispirazione anni Sessanta, che ora sono gettonatissimi in passerella e tra le celebrities. Ovviamente, tutti i suoi outfit li condivide sui social con la sua community, che la apprezza in ogni veste.

L'ultimo scatto arriva direttamente da Los Angeles, dove si è trasferita già da qualche anno: vive lì col marito e la figlia, in un'enorme villa con giardino a due piani con giardino. Ha sfoggiato l'intramontabile total white, abbinandolo a un capo anch'esso di sicuro successo, cioè il tailleur. ha abbinato pantaloni palazzo a blazer oversize, portandolo con nulla sotto, ma lasciando nuda la scollatura a V, imrpreziosendola con una collana. Ha completato il look con décolleté rosa cipria col tacco e borsa di Anine Bing.

in foto: borsa Anine Bing

Si tratta della Nico Bag, disponibile in due varianti di colore e venduta sul sito ufficiale a 299 euro. È realizzata in un tessuto a quadri boucle, perfetta per i look monocromatici, proprio come quello di Elisabetta Canalis. Si è confermata nuovamente icona di stile.