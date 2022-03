Letizia di Spagna in bianco alle sfilate: il vestito nasconde un messaggio contro la guerra Letizia Ortiz è tornata alla Madrid Fashion Week dopo oltre dodici anni, ma ha voluto rispettare il momento storico che stiamo vivendo con un abito solenne e “pacifista”

A cura di Beatrice Manca

La regina di Spagna Letizia Ortiz è tornata ad assistere alle sfilate dopo dodici anni: la sovrana icona di stile era in prima fila alla Madrid Fashion Week. Nonostante l'occasione glamour, però, Letizia Ortiz ha voluto rispettare il momento storico che stiamo vivendo con un abito che comunica solennità e riflessione. Pochi giorni dopo l'invasione russa la regina aveva sfoggiato una blusa ricamata tipica dell'Ucraina, un simbolo silenzioso di solidarietà a chi combatte e soffre per la libertà, ora "parla" di nuovo attraverso il vestito, creato su misura per l'occasione.

Il significato dell'abito bianco di Letizia Ortiz

La regina di Spagna è indiscutibilmente un'icona di stile: sempre attenta al riciclo e alla sostenibilità ama mixare capi griffati e low cost, sperimentando con dettagli rock e glamour. Letizia però non viene mai meno al suo ruolo istituzionale e usa i suoi look per mandare messaggi importanti. Alle sfilate di Madrid la sovrana ha rinunciato alle griffe e alle proposte degli stilisti, per sfoggiare un abito bianco fatto cucire su misura dai sarti di palazzo. Si tratta di un elegante vestito al ginocchio, con maniche a sbuffo e polsini. La gonna è movimentata da due piccoli spacchi, che accentuavano i movimenti.

Letizia Ortiz alla Madrid Fashion Week

La semplicità del vestito è esaltata dal colore bianco, simbolo universale di purezza. In molti hanno visto nell'abito della sovrana un messaggio contro la guerra: il bianco è universalmente il colore della pace, della fine delle ostilità. La regina ha poi completato il look con un paio di orecchini a cerchio dorati e scarpe con il tacco in pelle bordeaux firmate Magrit, coordinate alla pochette.

Letizia di Spagna

I gesti dei royal in favore dell'Ucraina

In fatto di stile nulla è lasciato al caso: anche i royal inglesi hanno comunicato la loro vicinanza all'Ucraina con le parole e con i simboli. Kate Middleton, ad esempio, ha indossato un maglione con i colori della bandiera ucraina mentre la regina Elisabetta (nota per la sua assoluta imparzialità) ha mandato un sottile di ma potente messaggio di solidarietà con i fiori colorati presenti a Windsor. La condanna della violenza passa anche da questi dettagli, piccoli ma decisivi.