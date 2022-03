Kate e William dalla parte dell’Ucraina: la duchessa omaggia il Paese coi colori della bandiera William e Kate hanno fatto visita al Centro culturale ucraino di Londra. In segno di vicinanza al Paese in guerra, la duchessa di Cambridge ha indossato i colori della bandiera ucraina.

A cura di Giusy Dente

Sono trascorse due settimane, dalla dichiarazione di guerra della Russia all'Ucraina. Il conflitto ha sconvolto il mondo intero e gli occhi sono tutti puntati su una popolazione che ormai da giorni conta le sue vittime. L'ultimo attacco, quello all'ospedale pediatrico di Mariupol, ha causato tre morti, tra cui un bimbo di 6 anni, e 17 ferirti. La royal family ha condannato l'attacco di Putin: Carlo si è espresso duramente contro la guerra e la regina Elisabetta ha scelto di dare un aiuto concreto facendo una donazione per i rifugiati. Buckingham Palace non ha voluto rivelare la cifra precisa, che servirà per l'acquisto di cibo, acqua e beni di prima necessità. I duchi di Cambridge si sono invece recati al Centro culturale ucraino di Holland Park per dare il loro contributo.

Kate Middleton sostiene l'Ucraina

Kate Middleton e William d'Inghilterra hanno incontrato membri della comunità ucraina e volontari dell'Ukrainian Cultural Centre di Londra. Duca e duchessa di Cambridge si sono informati sui servizi offerti dal centro, sul modo in cui stanno gestendo l'emergenza e sui fondi che hanno a disposizione per aiutare chi al momento ha bisogno. La coppia, assieme ad altri volontari, ha dato una mano nei lavori di smistamento e confezionamento della merce donata, da destinare a chi è in difficoltà.

Inoltre, i duchi hanno portato da Kensington Palace dei dolci fatti in casa. William e Kate hanno ribadito di essere, assieme a tutta la royal family, dalla parte del popolo ucraino. Per rendersi utili, hanno offerto anche l'aiuto della Royal Foundation, la loro fondazione di beneficenza, che si rivolge soprattutto ai minori con traumi o problemi di salute mentale.

Leggi anche Kate e William debuttano in videochat: è la loro prima apparizione pubblica durante la quarantena

Kate Middleton in giallo e blu

Per l'occasione, la duchessa ha scelto un outfit comodo e semplice, ma come sempre raffinato. Ha indossato un maglioncino di cachemere di uno dei suoi brand del cuore, Alexander McQueen. Presenta dettagli a costine su polsini e colletto, mentre il colore è chiaramente un omaggio all'azzurro della bandiera ucraina. Sul sito ufficiale del marchio è acquistabile a 590 euro. Appuntata al maglioncino, una spilletta con la bandiera dell'Ucraina.

I pantaloni, in blu navy, sono i preferiti della duchessa: modello a palazzo, vita alta e gamba larga, con tasche a filetto. Ama abbinarli a décolleté dello stesso colore e cappotto lungo, proprio come in questa occasione. Prima della visita all'Ukrainian Cultural Centre li aveva indossati anche in una recente visita al Foundling Museum (gennaio 2022) e prima ancora a Wolverhampton, durante la settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale (nel 2021). I pantaloni sono di John Lewis e non sono più disponibili sullo shop ufficiale del brand.