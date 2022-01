Kate Middleton, prima uscita pubblica del 2022: la duchessa punta sul cappotto riciclato I duchi di Cambridge non si vedevano insieme in pubblico dal concerto di Natale. Per la prima uscita del 2022 si sono recati al Foundling Museum di Londra. La duchessa era come sempre impeccabile nel look.

A cura di Giusy Dente

Per la prima uscita ufficiale di coppia del 2022, i duchi di Cambridge hanno scelto di raggiungere un luogo che sta loro particolarmente a cuore, perché ha a che fare coi bambini. Non si vedevamo insieme in pubblico dal concerto di Natale tenuto a Westminster Abbey mentre le precedenti foto della duchessa erano i tre ritratti di Paolo Roversi. Stavolta i due sono apparsi in pubblico insieme, in un momento anche delicato visto lo scandalo che ha travolto la royal family, per il principe Andrea. Al Daily Mail un ex membro dello staff ha definito la duchessa "ciò di cui abbiamo bisogno in un momento così problematico".

Kate e William impegnati nel sociale

La coppia è molto attiva nel sociale e si spende soprattutto in nome delle categoria meno fortunate, dai poveri agli anziani e appunto i minori, affinché possano avere un futuro migliore. William e Kate si sono quindi recati al Foundling Museum di Londra (di cui lei è patron dal 2019): racconta la storia del Foundling Hospital, il primo ente di beneficenza per bambini del Regno Unito. I due hanno partecipato a una tavola rotonda dedicata al trema dell'affido familiare nel Regno Unito, che ha coinvolto diversi esperti del settore, per ragionare sulle sfide che i giovani si trovano ad affrontare troppo spesso da soli e senza adeguati supporti.

Kate Middleton nel 2020

Il look di Kate Middleton

Per l'occasione Kate Middleton ha puntato su un look dai toni scuri, abbinando il nero e il blu. Il pezzo forte del suo outfit molto semplice, composto da polo e pantaloni palazzo, era come sempre il cappotto. La duchessa ne possiede tantissimi, di ogni colore. Questo, in particolare, è di una bellissima tonalità blu ed è un capo già indossato in passato. Era il 2020 e la duchessa di Cambridge si era recata in visita al LEYF Stockwell Gardens Nursery & Pre-School. Il cappotto nel look reale è un capo importantissimo che non può mai essere tolto in pubblico. In questo la moglie di William non ha mai trasgredito, nel rispetto dell'etichetta, che lo ritiene un gesto indecoroso.