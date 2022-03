Letizia di Spagna, il messaggio silenzioso per l’Ucraina nascosto nella camicia ricamata La regina Letizia ha presenziato a un evento ufficiale a Madrid indossando un paio di pantaloni neri e una blusa bianca ricamata: una scelta non casuale a favore della pace.

A cura di Beatrice Manca

Quando si tratta di principesse, regine e teste coronate, niente in fatto di look è casuale. Letizia Ortiz, regina di Spagna, ha voluto mandare un messaggio "silenzioso" di solidarietà al popolo ucraino e lo ha fatto con…una camicia. La sovrana ha presenziato a un evento ufficiale a Madrid indossando un paio di pantaloni neri a vita alta e una blusa bianca ricamata. Ma la scelta non è casuale: quei ricami nascondono una presa di posizione al fianco dell'Ucraina e un grande omaggio alla cultura della nazione.

Il significato della camicia ricamata della regina Letizia

Letizia Ortiz è acclamata in tutto il mondo come un'icona di stile e i suoi look sono citati e copiati ovunque. Pochi giorni fa ha incantato tutti con un abito rosa fucsia perfetto per la primavera 2022. Questa volta ha voluto mandare un messaggio politico con il suo outfit: la camicia indossata a Madrid infatti non è una semplice blusa: si tratta di una Vyshyvanka, la tradizionale camicia ucraina caratterizzata da un fitto intreccio di ricami colorati.

Il ricamo fa da sempre parte della grande tradizione culturale ucraina ed è un simbolo dell'identità nazionale. La scelta dell'outfit quindi appare tutto fuorché casuale: un omaggio alla cultura e alla storia di un popolo che sta combattendo per non essere annientato, a costo della vita. L'omaggio di Letizia, silenzioso e discreto, non è passato inosservato. La regina ha completato il look con pantaloni neri a vita alta e una piccola borsa Carolina Herrera, in modo sobrio e impeccabile. La classe della reina si vede anche (e soprattutto) da questi dettagli: la capacità di mandare messaggi trasversali anche senza parlare.