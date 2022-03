Cecilia Rodriguez, la festa di compleanno è in bianco e con le collane hawaiane Cecilia Rodriguez ha compiuto 32 anni e ha ricevuto un regalo speciale: una festa in giardino organizzata dal fidanzato Ignazio Moser.

A cura di Beatrice Manca

In bianco dalla testa ai piedi, con una ghirlanda hawaiana di fiori al collo: Cecilia Rodriguez ha festeggiato così i suoi 32 anni (anzi, 30 + 2 come dice lei). Dopo aver dato il via ai festeggiamenti di compleanno con una romantica gita fuori porta – in cui ha sfoggiato una giacca plaid con maxi frange – domenica è stata l'ospite d'onore del party organizzato per lei dal fidanzato Ignazio Moser. Per l'occasione, la showgirl e modella argentina ha dato il via alla primavera con l'eleganza di un completo total white.

La feste di compleanno di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha ricevuto per il suo compleanno un regalo speciale: una festa in giardino, organizzata dal fidanzato Ignazio Moser. Complice la giornata di primavera, amici e familiari hanno festeggiato Cecilia tra musica, buffet di dolci, mazzi di fiori e ghirlande hawaiane. Non poteva mancare la torta, decorata con le fragole: la festeggiata ha spento le candeline vicino al nipote Santiago e poi ha scambiato un bacio appassionato con il fidanzato.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez sfoggia un tailleur bianco

Per l'occasione la sorella di Belén ha scelto un look all'insegna dell'eleganza: un tailleur pantalone bianco, caratterizzato dalla linea fluida e leggermente oversize. La giacca a doppiopetto lasciava intravedere un top color crema effetto crochet, uno dei must della bella stagione. Il look era completato da una minibag coordinata a tracolla e da un paio di sandali con i listini. Più tardi Cecilia ha cambiato scarpe, preferendo un paio di comode sneakers per scatenarsi a ritmo di musica. Questa festa potrebbe essere anche il primo evento nella nuova casa appena ristrutturata: i fan della coppia sui social fanno notare che la festa potrebbe essersi svolta proprio nel giardino del nuovo appartamento. Decisamente un ottimo inizio!