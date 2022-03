Cecilia Rodriguez compie 32 anni: dà il via ai festeggiamenti con la giacca che sembra un plaid Cecilia Rodriguez compie oggi 32 anni e fin dalle prime ore del mattino ha condiviso foto e Stories sui social. Ha dato il via ai preparativi per la sua giornata speciale in versione casual con indosso un originale cappotto (che sembra un plaid).

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Cecilia Rodriguez: ha compiuto 32 anni e non potrebbe essere più soddisfatta dei traguardi professionali e sentimentali raggiunti. Ha un brand tutto suo insieme alla sorella Belén, sta ristrutturando la nuova casa in cui andrà a vivere col fidanzato Ignazio Moser e spesso appare in tv in versione glamour per delle ospitate esclusive. Solo qualche giorno fa l'avevamo vista sul palco de Le Iene Show in un sinuoso abito total black e oggi la ritroviamo in una più comoda versione casual ma sempre glamour: ecco cosa ha indossato per dare il via ai festeggiamenti del compleanno.

Il look da compleanno di Cecilia Rodriguez

Nessuna festa folle o countdown fino alla mezzanotte, per festeggiare i suoi 32 anni Cecilia Rodriguez si è svegliata presto questa mattina e ha organizzato una gita fuori porta con il suo Ignazio. Ha lasciato nell'armadio i look sofisticati e sensuali, ha preferito rimanere comoda e casual con indosso un paio di jeans e una t-shirt bianca. La vera chicca del suo look da compleanno, però, è la giacca: una sorta di cardigan a quadroni sui toni dell'arancio, senape e marrone con delle frange sul bavero che lo fanno sembrare un plaid. Diventerà il soprabito più gettonato della primavera grazie a Cecilia.

Il look di compleanno di Cecilia Rodriguez

La passione di Cecilia Rodriguez per i maxi cappelli

Per completare l'outfit da compleanno Cecilia Rodriguez ha scelto un maxi cappello a falda larga, per la precisione un modello firmato Borsalino in marrone e con un nastro leggermente più chiaro ma sempre in tinta intorno al capo. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 380 euro. Non è la prima volta che la sorella di Belén sfoggia un accessorio simile, lo aveva già fatto qualche giorno fa dopo essere stata vittima di uno scherzo de Le Iene, anche se in quell'occasione aveva preferito una variante in total pink. Nelle prossime settimane continuerà ad arricchire i suoi look con i cappelli griffati dallo stile "western"?

