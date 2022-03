Michelle Hunziker torna a Striscia La Notizia: festeggia con l’abito bianco alla Marilyn Monroe Michelle Hunziker è tornata al timone di Striscia La Notizia per la 18esima edizione consecutiva: ecco i look scelti per questo importante traguardo.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker non si ferma più: dopo il suo successo dello show Michelle Impossible, dove ha sfoggiato tailleur pantalone e abiti da gran sera, ora ritorna alla sua più longeva avventura televisiva, il programma Striscia La Notizia. Dal 21 marzo infatti è lei ad affiancare Gerry Scotti per tutte le restanti puntate della 34esima stagione. Per la conduttrice svizzera si tratta della 18esima edizione: un traguardo che ha voluto festeggiare posando con un abito svolazzante alla Marilyn Monroe, mentre per il ritorno in studio ha scelto un semplice vestito nude.

Michelle Hunziker con l'abito bianco da diva

Michelle Hunziker ha conquistato diciotto conduzioni consecutive a Striscia: per festeggiare un traguardo così importante ha condiviso con i fan una foto in cui annunciava il ritorno con un abito bianco da vera diva, fluido e svolazzante. Un dichiarato omaggio a Marilyn Monroe con tanto di gonna "sollevata": l'abito, scelto insieme alla stylist Susanna Ausoni, è firmato Alexandre Vauthier ed è caratterizzato dall'orlo asimmetrico e dalla schiena scoperta. Completavano il look delle scarpe con il tacco dello stesso colore.

Michelle Hunziker in Alexandre Vauthier

Michelle Hunziker torna a Striscia con il vestito nude

Per la prima conduzione di questa nuova edizione invece Michelle Hunziker ha optato per un abito color nude, una delle tinte must have della Primavera/Estate 2022. Si tratta di un abito dalla linea molto semplice, con le maniche lunghe, impreziosito da un drappeggio lungo i fianchi e una profonda scollatura a V. Il look era completato da un caschetto liscio, pettinato con la riga al centro. Cosa non può mancare prima di andare in scena? Il sorriso abbagliante, marchio di fabbrica della conduttrice!