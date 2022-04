Michelle Hunziker a Striscia la Notizia in bianco: “Candida come una colombella” I fan di Michelle Hunziker la adorano nelle vesti di conduttrice di Striscia la Notizia. In questo programma riesce a dare il meglio di sé e sa sempre distinguersi in quanto a stile. Il look di stasera lo ha lasciato scegliere proprio ai follower, attraverso un sondaggio su Instagram. Ha vinto l’outfit bianco.

A cura di Giusy Dente

Dal punto di vista personale Michelle Hunziker ha attraversato un momento difficile: a gennaio ha ufficialmente annunciato la separazione, una decisione presa di comune accordo con l'ormai ex marito Tomaso Trussardi. Si è buttata a capofitto nel lavoro ottenendo davvero tante soddisfazioni: il suo pubblico continua a sostenerla e ad amare tutti i suoi programmi. Michelle Impossible sotto questo punto di vista è stato forse il successo più grande: ha festeggiato i 25 anni di carriera con questo show tutto suo, assieme a tanti amici e colleghi cimentandosi col ballo, il canto, la recitazione. Per recuperare le energie e rilassarsi è poi volata per una breve vacanza alle Maldive, assieme alle amiche e alle figlie Celeste e Sole. Al rientro ha ripreso il timone di Striscia la Notizia.

Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker è tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia, un programma a cui è legata da moltissimo tempo. Risale addirittura al 2004 il debutto e da allora è molte volte tornata alla conduzione, in coppia con colleghi sempre diversi. L'abbiamo vista al fianco di Ezio Greggio il più delle volte, ma ha condiviso l'esperienza anche con Virginia Raffaele, Piero Chiambretti, Maria De Filippi, Mara Venier, Belén Rodriguez. In tutte queste ‘rotazioni' ha avuto modo di affiancare anche Gerry Scotty, che è il suo attuale partner nel tg satirico di Canale 5.

Michelle Hunziker, sempre femminile e glamour

Michelle Hunziker ha abituato il pubblico a look sempre femminili e glamour: è una donna dallo stile elegante, che però sa osare anche con outfit più sbarazzini e casual. Da persona profondamente autoironica sa giocare con la propria immagine e Striscia la Notizia è il programma perfetto per dare sfogo a questo suo animo giocoso. Poche sere fa l'abbiamo vista trasformata completamente, per imitare un collega.

All'interno del programma sta spaziando molto coi look, puntando soprattutto su capi fascianti e trendy oppure pantaloni palazzo: tutti ottimi spunti per la primavera. Tra gli outfit che hanno riscosso maggiore successo ci sono sicuramente il tubino a righe multicolor con scollo sulla schiena, l'abbinamento nero-giallo limone con gonna aderente a vita altissima e l'intramontabile total black d'ispirazione maschile.

Stavolta la conduttrice ha lasciato scegliere ai suoi fan e follower cosa indossare, proponendo loro un sondaggio su Instagram. La maggioranza delle preferenze è andata al look bianco e difatti Michelle Hunziker ha scelto di condurre vestita in total white. Prima si è mostrata in accappatoio, durante la fase acconciatura e make up, poi ha indossato un paio di pantaloni palazzo a vita alta con cinturino in vita e crop top monospalla, il tutto abbinato a sandali dello stesso colore.

Nelle Instagram Stories ha ironizzato: "Bianco sia! Vi piace? Candido come una bella colombella". È tornata alla sua chioma bionda liscia, dopo aver sperimentato un'inedita acconciatura effetto bagnato che è piaciuta moltissimo ai suoi fan. Ma in ogni veste, Michelle sa essere sempre impeccabile.