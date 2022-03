Michelle Hunziker segue il trend del giallo limone: a Striscia la Notizia osa col maxi spacco Michelle Hunziker sembra aver stravolto il suo stile: niente più abiti bon-ton e tailleur dallo stile mannish, ora osa con maxi spacchi e scollature. A Striscia la Notizia ha osato col maxi spacco, seguendo il trend più gettonato della primavera 2022, quello dei look giallo limone.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo non troppo semplice dal punto di vista sentimentale: qualche settimana fa ha annunciato di essersi separata dal marito Tomaso Trussardi, non dando però nessun altro dettaglio sulla questione, così da preservare la serenità delle figlie Sole e Celeste. In quanto a carriera, invece, le cose vanno a gonfie vele: dopo aver spopolato con Michelle Impossible ed essersi concessa una vacanza alle Maldive, è tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia. Sarà perché vuole lasciarsi la "vecchia vita" alle spalle o perché semplicemente con la primavera ha voglia di osare, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo stile, apparendo trendy e super sensuale sul palco di Canale 5.

Il look di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker è tornata a Striscia la Notizia e sera dopo sera incanta sempre il pubblico con i suoi look glamour. Nella puntata del 24 marzo ha osato in fatto d sensualità sfoggiando un outfit nero e giallo firmato Alessandro Vigilante. La conduttrice, seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha abbinato una gonna a vita altissima in tota black e con profondo spacco sul davanti a un top vitaminico con le maniche lunghe, il collo alto e un grosso cut-out sul décolleté che è andato a creare una scollatura dritta e generosa. Per completare il tutto ha scelto dei vertiginosi tacchi a spillo e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente spettinati.

Il total look di Alessandro Vigilante

Il giallo limone è il must della primavera

Il look di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia è perfetto per la primavera 2022, soprattutto per quanto riguarda l'abbinamento di colori. La conduttrice ha infatti puntato sulla nuance must-have di stagione, il giallo limone, negli ultimi tempi sfoggiato da diverse star. Belén a Le Iene ha sfoggiato un adorabile completo total yellow, mentre Kate Middleton ha declinato la tinta in versione bon-ton con un lungo abito col fiocco. Insomma, tutti coloro che vogliono essere super fashion con l'arrivo delle prime giornate calde e soleggiate faranno bene a ispirarsi alle celebrities e ai loro outfit color dall'animo vitaminico.