Michelle Hunziker a righe multicolor a Striscia la Notizia: il tubino nasconde lo scollo sulla schiena Michelle Hunziker è ancora una volta alla conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti e ogni sera incanta il pubblico con i suoi look glamour. Ieri sera ha puntato tutto su un tubino a righe multicolor, “nascodendo” una maxi scollatura sulla schiena.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si è buttata a capofitto nel lavoro dopo aver annunciato la separazione da Tomaso Trussardi. Con il suo "one woman show" Michelle Impossible ha letteralmente spopolato e ora è tornata in un posto a lei molto caro, il bancone di Striscia la Notizia. Insieme a Gerry Scotti ogni sera è in diretta su Canale 5 e riesce sempre a incantare il pubblico con la sua eleganza e con il suo stile glamour. L'avevamo lasciata in versione casual con shorts e anfibi durante la mattinata passata con le figlie e ora la ritroviamo più trendy che mai con un adorabile look a righe muticolor: ecco chi lo ha firmato.

Chi ha firmato il tubino a righe di Michelle Hunziker

È ormai da anni che Michelle Hunziker si affida alla stylist più amata dalle star, Susanna Ausoni, ma è solo di recente che (sotto suo consiglio) sta osando in fatto di sensualità. Nella puntata di lunedì 28 marzo di Striscia la Notizia ha fasciato la silhouette impeccabile con un tubino alla caviglia di Abse-èl, un modello a girocollo e con le maniche lunghe decorato con delle righe orizzontali multicolor sui toni del fucsia, arancio, celeste, rosso e nero. Il dettaglio "nascosto"? Sulla schiena ha una maxi scollatura con un nastro in velluto nero che copre parte della schiena. Per completare il tutto la conduttrice ha optato per un paio di décolleté neri col tacco alto e per delle onde sbarazzine tra i capelli.

Michelle Hunziker in Abse–èl

La svolta di stile di Michelle Hunziker

Sarà perché vuole lasciarsi alle spalle un momento difficile o perché semplicemente l'arrivo della primavera le permette di dare libero sfogo al suo animo sbarazzino, ma la cosa certa è che Michelle Hunziker ha stravolto lo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue. Ha temporaneamente accantonato nell'armadio i lunghi e principeschi abiti da sera e i tailleur rigorosi, ora preferisce osare con aderentissime pencil skirt, maxi spacchi e tubini fascianti, senza dimenticare di seguire i trend più gettonati di stagione come quello del giallo limone. Insomma, Michelle potrà pure aver superato i 40 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza, soprattutto quando si parla di look. In quante prenderanno ispirazione da lei per la primavera?