Michelle Hunziker, il look griffato per la domenica in famiglia con Aurora, Celeste e Sole Michelle Hunziker ha passato la domenica con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi e per l’occasione ha puntato tutto su un look griffato. Si è goduta la giornata primaverile all’aria aperta con shorts, gilet e anfibi.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è arrivata e le star non possono fare a meno di godersi le prime giornate soleggiate e miti, documentando tutto sui social con foto e Stories. L'ultima ad averlo fatto è stata Michelle Hunziker, che ha pensato bene di passare una domenica mattina "tutta al femminile". Questa volta, però, a farle compagnia non sono state le amiche e le colleghe ma le figlie, riunitesi tutte per passare qualche ora all'aria aperta. La conduttrice, insieme ad Aurora Ramazzotti e alle piccole Sole e Celeste Trussardi, ne ha approfittato per sfoggiare un look sbarazzino e logato che si rivelerà perfetto per la primavera.

Il look casual di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sembra aver detto temporaneamente agli abiti da sera principeschi e ai look bon-ton, nelle ultime ore sui social si è mostrata in un'insolita versione casual. Per passare una giornata tra i prati con le figli ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare alla passione per le riffe. Ha infatti abbinato una semplice t-shirt bianca a un completino nero di Gucci. Per la precisione ha indossato dei micro shorts e un gilet con la zip, i tasconi laterali e una maxi cintura che le ha segnato il punto vita, entrambi total black ma decorati con l'iconico logo con la doppia G all-over.

Michelle Hunziker in Gucci

Michelle Hunziker lancia il trend degli anfibi per la primavera

Niente collant, autoreggenti o calzini di spugna portati in bella vista, la Hunziker ha tenuto le gambe nude, a prova del fatto che le temperature miti tipicamente primaverili sono ormai arrivate. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state, inoltre, anche le sue scarpe. La conduttrice ha lasciato nell'armadio i décolleté col tacco a spillo, preferendo un paio di anfibi dall'animo rock, un modello con i laccetti e il tacchetto basso. Coda di cavallo e make-up dai toni naturali hanno poi completato il look dal mood casuale e sbarazzino. Michelle in questa "nuova" versione non sembra forse essere una ragazzina?