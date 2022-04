Michelle Hunziker cambia stile: a Striscia la Notizia sfoggia i capelli effetto bagnato Michelle Hunziker sta letteralmente spopolando al timone di Striscia la Notizia ma è durante la puntata del 6 aprile che è riuscita a lasciare i fan senza fiato. Ha rivoluzionato il suo stile sfoggiando una nuova acconciatura con i capelli effetto bagnato.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tornata al timone di Striscia la Notizia, l'irriverente programma serale di Canale 5 che per diversi anni ha condotto al fianco di Gerry Scotti. Ora, dopo il successo di Michelle Impossible, la coppia si è riunita e ancora una volta ha dimostrato di essere affiatata e scoppiettante. La presentatrice svizzera, in particolare, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile, apparendo radicalmente trasformata dietro l'iconico bancone. Forse complice la separazione da Tomaso Trussardi, si è lasciata il passato alle spalle ed è pronta per dare una svolta alla sua immagine. L'ultimo look sfoggiato sul palco? È mannish e con una acconciatura inedita.

Il look mannish di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata spaziare tra completi color block e tubini a righe variopinte e oggi ritroviamo Michelle Hunziker in una insolita versione mannish. Niente pencil skirt e abiti principeschi, nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda mercoledì 6 aprile ha sfoggiato un outfit di ispirazione maschile in total black. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta a un top in tinta, un modello accollato e con le maniche lunghe ma con un taglio cut-out sul décolleté. Per completare il tutto ha deciso di lasciare temporaneamente nell'armadio i tacchi, preferendo delle ballerine a punta raso terra color argento.

Michelle Hunziker con l'acconciatura anni '90

La vera novità nel look di Michelle Hunziker è stata però l'acconciatura. Da quando ha detto addio ai capelli lunghi, preferendo un adorabile bob leggermente asimmetrico, sta sperimentando molto di più in fatto di pettinature. Solitamente porta delle onde sbarazzine con la riga laterale ma a Striscia la Notizia ha cambiato registro: nella puntata di ieri sera ha optato per un adorabile effetto bagnato con la chioma portata sciolta e tirata all'indietro. Come lei stessa ha sottolineato, si tratta di uno stile ispirato agli anni '90 (che probabilmente tornerà in trend proprio grazie a lei). Insomma, in questo periodo Michelle ha voglia di sperimentare ma, essendo meravigliosa, sta bene in ogni versione.