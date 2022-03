Michelle Hunziker veste i colori dell’arcobaleno: il top lascia gli addominali scoperti Nonostante le giornate di pioggia Michelle Hunziker sfoggia un outfit allegro che ha i colori della primavera, il rosa fucsia e l’azzurro cielo.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker è tornata alla conduzione di Striscia la Notizia per la 18esima edizione e ogni puntata sfoggia look sempre più sensuali e trendy. Con l'arrivo della primavera ha deciso di dare una ventata di colore al guardaroba: dopo il top giallo limone e l'abito a righe colorate la conduttrice ha sfoggiato un look arcobaleno con gonna rosa acceso e top azzurro cielo. L'abbinamento originale è vincente: ecco chi ha firmato il look.

Il look arcobaleno di Michelle Hunziker

Sarà l'arrivo della primavera o la voglia di cambiamenti dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi: fatto sta che Michelle Hunziker ha dato una svolta al guardaroba, sfoggiando abiti aderenti che valorizzano il suo fisico, in una palette brillante e piena di energia. Per la puntata del 30 marzo ha scelto un completo in maglia composto da un crop top azzurro cielo, uno dei colori must della primavera, con un taglio cut out sulla scollatura. Ha abbinato al top una gonna a matita in maglia con la vita alta color rosa fucsia, abbinata a decolleté dello stesso colore. L'outfit, firmato Abse-èl, lasciava scoperto il torace, mostrando gli addominali scolpiti della conduttrice.

Michelle Hunziker in Abse–èl

Chi veste Michelle Hunziker a Striscia La Notizia

La conduttrice tv non è sola nella scelta dei look: da tempo si affida all'occhio esperto di Susanna Ausoni. La celebre stylist veste, tra gli altri, anche Mahmood e Francesca Michielin. Grazie al suo aiuto Michelle Hunziker ha dato una svolta più sbarazzina e frizzante ai look, sfoggiando abiti in maglia, crop top e dettagli cut out. Per i look più recenti si è affidata a un brand italiano emergente, Abse-èl, specializzato in maglieria: i colori di questo look fanno dimenticare la pioggia di queste giornate e portano l'arcobaleno nel guardaroba!