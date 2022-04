Michelle Hunziker irriconoscibile con capelli scuri e occhiali: la trasformazione a Striscia la Notizia Michelle Hunziker è tornata sul palco di Striscia la Notizia e, al di là dei look sensuali e griffati che sfoggia ogni sera, spesso mette in atto anche delle incredibili trasformazione col trucco e parrucco. Ieri, ad esempio, è apparsa irriconoscibile con i capelli scuri, gli occhiali e il basco.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento non troppo semplice dal punto di vista familiare: qualche mese fa ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi e, sebbene sia rimasto in buoni rapporti con lui, così da preservare il benessere delle figlie Sole e Celeste, la cosa l'ha non poco destabilizzata. Per affrontare al meglio questo cambiamento ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro e, dopo il successo di Michelle Impossible, è tornata dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Ieri sera, in particolare, ha messo in atto una incredibile trasformazione, apparendo praticamente irriconoscibile sul palco: chi ha imitato?

Michelle Hunziker con un look inedito a Striscia

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker biondissima e glamour sul palco di Striscia la Notizia ma nelle ultime ore sembra aver cambiato registro (almeno temporaneamente). Con l'aiuto della sua make-up artist di fiducia Laura Barenghi si è trasformata in un volto noto della tv italiana. Camicia rosa oversize, cravatta variopinta, occhiali tondi coordinati, basco fucsia con i capelli scuri leggermente spettinati che fuoriescono: la conduttrice ha lanciato un sondaggio sui social, chiedendo ai followers di indovinare chi fosse tra Al Bano, Elton John, Luca Sardella e John Belushi. Al di là della risposta esatta, la cosa certa è che Michelle sembrava essere davvero un'altra persona, a prova del fatto che il trucco e il nuovo look hanno funzionato.

La trasformazione di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

La rivoluzione di stile di Michelle Hunziker

Da quando ha annunciato la separazione da Trussardi Michelle Hunziker ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Le trasformazioni realizzate con parrucche e make-up, però, non c'entrano nulla, la conduttrice sembra aver lasciato temporaneamente nell'armadio gli abiti da sera, i completi bon-ton e i tailleur formali, preferendo puntare tutto sulla sensualità e sul glamour. Dai sinuosi look color block ai tubini aderenti a righe multicolor, fino ad arrivare ai crop top con audaci tagli cut-out: la conduttrice si è voluta lasciare il passato alle spalle anche quando si parla di outfit. In questa nuova versione provocante e trendy non è forse ancora più bella?