Elisabetta Canalis rilancia il trend delle gonne in vinile: il look black&white è glamour Elisabetta Canalis ha rilanciato uno dei trend più amati degli ultimi anni: quello dei capi in vinile. Sui social ha posato con un look black&white all’insegna del glamour, la cui protagonista indiscussa è la gonna di vernice con il maxi spacco laterale.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i capi in vinile che hanno spopolato qualche anno fa? Anche in questo 2022 continueranno a essere in voga e di sicuro saranno moltissime quelle che non potranno fare a meno di indossarli per aggiungere un tocco rock, audace e glamour al loro inverno. A rilanciare il trend è stata Elisabetta Canalis: per un servizio fotografico condiviso sui social ha esaltato la silhouette impeccabile con una gonna in vernice griffata e col maxi spacco laterale. In quante prenderanno ispirazione dal suo look black&white per i loro prossimi eventi mondani?

Il look per l'inverno di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha passato una giornata a downtown LA per un servizio fotografico esclusivo realizzato da Mickaela Tombrock. Si è lasciata immortalare in una camera d'albergo con un look black&white all'insegna del glamour. Ha infatti indossato un crop top bianco con un profondo scollo a V e una gonna in vinile a vita alta, un modello lungo firmato David Koma con la chiusura posteriore e un taglio cut-out laterale che sembra essere un vertiginoso spacco. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduta a 1.728 euro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei toni naturali.

Gonna in vinile di David Koma

I capi in vinile sono i più trendy dell'inverno 2021

I capi in vinile hanno letteralmente spopolato qualche anno fa e ora sono tornati in gran voga grazie alla Canalis. Che siano in vernice o in pvc, non importa, l'unica cosa che conta è che siano lucidissimi, così da aggiungere un tocco rock, glamour e audace a ogni look. Si rifanno a una moda tipica degli anni '60 ma sono moltissimi i brand e le Maison che hanno donato una nuova vita a questo tessuto. Minigonne, tubini aderenti, trench, leggings fascianti: i capi in vinile disponibili sul mercato sono moltissimi ma ne basta uno per rendere grintoso ogni tipo di outfit. In quante non potranno fare a meno di seguire il trend durante l'inverno 2022?