Elisabetta Gregoraci col look da 9000 euro: denim e camoscio sono il trend della primavera Col suo trendy look, Elisabetta Gregoraci sancisce il trend di stagione: il must have degli outfit di stagione sono denim e camiscio abbinati.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, sempre pronta a condividere con fan e follower le sue giornate, ha mostrato gli scatti che arrivano direttamente da queste ultime giornate trascorse a Monte Carlo. La Pasqua in famiglia, una cena di gala, una passeggiata in riva al mare: nelle foto si vedono il figlio Nathan Falco Briatore e la sorella Marzia coi figli, i due nipotini della showgirl. Impossibile non notare i suoi trendy look: da fashion addicted sempre al passo con la moda, Elisabetta Gregoraci sa cogliere le tendenze del momento. Ecco quindi l'accoppiata vincente della primavera: denim e camoscio.

Quanto vale il look di Elisabetta Gregoraci

Il meteo di questi giorni è ancora ballerino, è una primavera che stenta ad esplodere in tutta la sua bellezza, quindi il clima non è particolarmente mite. Per affrontare gli sbalzi di temperature con stile, la proposta di Elisabetta Gregoraci è la più trendy della stagione e prevede l'accoppiata denim e camoscio. Nelle foto scattate a Monte Carlo indossa un paio di jeans con camicia coordinata, in blu scuro.

Elisabetta Gregoraci

Il bomber in suede è di Saint Laurent, dalla vestibilità oversize: costa 4500 euro. Di Saint Laurent anche gli stivaletti, il modello Theo anche questi in suede: costano 990 euro. A completare il tutto, la conduttrice ha aggiunto l'inconfondibile borsa in pelle di Bottega Veneta da 3800 euro: è uno dei modelli più iconici e riconoscibili della Maison, con il motivo intrecciato. Questo modello con dettaglio Knot fa parte della collezione Primavera/Estate 2025. Il valore del look totale, dunque, supera i 9.290 euro.

Denim e camoscio, il trend della primavera

Come dimostrano i look delle celebrities e quelli visti sulle passerella (da Prada a Miu Miu, da Ferragamo a Versace), la Primavera/estate 2025 è la stagione delle borse in camoscio. È questo l'accessorio da avere per essere cool e richiama il grande ritorno del vintage a cui si sta assistendo da alcuni anni: basti pensare al grande successo delle giacche e dei blazer in suede che arrivano dritti dagli anni '70: ai mercatini è caccia a chi si accaparra il più trendy. Questo tessuto, quindi, con la sua semplicità vince sia per gli accessori che per l'abbigliamento.

Giacca in camoscio Saint Laurent

L'abbinamento proposto da Elisabetta Gregoraci lo rende particolarmente versatile e adatto a molteplici occasioni, soprattutto quelle più informali, aggiungendo ugualmente un tocco raffinato di stile. È una combo perfetta per look basic: blu e marrone si sposano alla perfezione, in tutte le loro sfumature, da quelle chiare a quelle scure. Pronti a copiare l'outfit?