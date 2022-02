Elisabetta Canalis in versione street: i pantaloncini must della primavera sono sgambati e strappati Elisabetta Canalis si sta godendo le calde giornate di Los Angeles e ne ha approfittato per lanciare un look perfetto per la primavera 2022. Oltre ad aver seguito il trend del total denim (ma in nero), ha indossato i pantaloncini must-have di stagione: cortissimi, sgambati e strappati.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles, città in cui da anni si è trasferita con la famiglia in una enorme villa a più piani con una maxi piscina esterna. Complici le giornate calde e soleggiate della California, si sta già concedendo alcune gire fuori porta, suscitando non poca invidia nei fan che la seguono regolarmente sui social e che attualmente sono ancora alle prese con le temperature gelide invernali. Nelle ultime ore l'ex velina ha approfittato di un'uscita con un'amica e con la figlia Skyler Eva per proporre un outfit che si rivelerà perfetto per la primavera 2022. Qual è secondo lei il capo must-have della prossima stagione? Il pantaloncino di jeans sgambato e strappato.

Elisabetta Canalis rilancia il trend del total denim

Al motto di "Un po’ street, un po’ country e un po’ Sanremo", Elisabetta Canalis ha mostrato il suo nuovo look e di certo saranno moltissime coloro che prenderanno ispirazione da lei per i primi giorni della primavera. L'ex velina ha rilanciato il trend del total denim ma in versione nera: ha infatti abbinato una maxi camicia i jeans scura a un paio di shorts in tinta, per la precisione un modello sgambatissimo e stappato che ha lasciato le gambe in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto una t-shirt bianca con una stampa originale sul petto, un paio di occhiali da sole Max Mara e una coda di cavallo alta e sbarazzina.

Il look primaverile di Elisabetta Canalis

Gli shorts must-have della primavera

I veri protagonisti degli scatti postati dalla Canalis sui social sono i suoi pantaloncini di jeans total black, capo che probabilmente diventerà il must-have della bella stagione. Come si abbinano? L'ideale è seguire l'esempio della velina portandoli con t-shirt, giacca sportiva e sneakers ma, in alternativa, possono essere declinati anche in una versione più elegante. Essendo molto versatili, vanno benissimo anche con giacche classiche, camicie e tacchi alti: aggiungono un tocco casual e audace agli outfit chic che non intendono essere eccessivamente bon-ton. Insomma, i pantaloncini in denim saranno ancora una volta l'accessorio "salvavita" della primavera-estate: in quante non vedono l'ora di sfoggiarli?