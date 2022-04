Elisabetta Canalis rilancia il tubino nero, ma in versione sexy con maxi scollatura Uno dei must have del guardaroba di Elsiabetta Canalis è il tubino. L’ultimo sfoggiato, è un abitino nero aderente e con arricciatura laterale, perfetto per essere trendy e sensuali questa primavera.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis riesce sempre a fare centro coi suoi look. Complici le calde temperature californiane, già sta dando il meglio di sé in quanto ad outfit estivi e balneari, tutti da copiare. L'ex velina, infatti, non vive più in Italia da tempo: si è trasferita a Los Angeles col marito, il chirurgo Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015. I tre vivono in una villa arredata in modo minimal, con un'enorme piscina in giardino e terrazza. E proprio da Beverly Hills arrivano le sue nuove foto.

Lo stile di Elisabetta Canalis

Il costume nude che ha sfoggiato Elisabetta Canalis in spiaggia sarà il must have di questa stagione: la 43enne è bravissima nel lanciare tendenze e nel fare sue le mode del momento. Di recente l'abbiamo vista passare dall'abbigliamento street, con un paio di shorts di jeans strappati, al look decisamente più rock con gonna in vernice. Sa combinare perfettamente sensualità ed eleganza, come ha dimostrato col tailleur over total white, portato senza reggiseno sotto al blazer. Sicuramente il suo forte sono i capi glamour e sexy, che esaltano la sua innata femminilità. Il tubino è uno dei suoi must have: di recente ne ha indossato uno stringato e aderentissimo con ampia scollatura, di Dolce&Gabbana, in un caldo marrone perfetto per la pelle abbronzata.

Elisabetta Canalis col tubino nero

Uno dei brand preferiti di Elisabetta Canalis è Anine Bing, di cui sfoggia spesso le creazioni. Il marchio di moda ha sede a Los Angeles ed è stato fondato nel 2012 da Anine Bing e Nicolai Bing, ma oggi conta diversi negozi fisici anche nel Regno Unito e in Europa. Sui social, l'ex velina ha indossato un tubino nero appartenente proprio a una collezione del brand. Non si tratta del classico tubino, ma di una rivisitazione in chiave decisamente più sexy. La storia del tubino comincia con Coco Chanel negli anni Venti, quello che lei chiamava petite robe noire, ossia "vestitino nero".

Leggi anche Elisabetta Canalis in versione street: i pantaloncini must della primavera sono sgambati e strappati

Nel corso di questi quasi 100 anni di storia ovviamente è molto cambiato: il taglio pulito ed essenziale si è fatto più audace, è stato ridisegnato molteplici volte in diverse varianti, ma senza mai perdere la sua iconicità. Quello di Elisabetta Canalis, per esempio, è di ispirazione più rock, presenta maniche lunghe con spalline imbottite e una profonda scollatura, che può essere modulata grazie a un piccolo bottoncino. Lei per esempio ha lasciato sbottonato, accentuando l'apertura. La caratteristica che rende unico l'abitino è la rifinitura arricciata laterale. Sul sito ufficiale costa 299 euro. È un vero e proprio must have da avere nell'armadio per un'occasione speciale.