Elisabetta Canalis col tubino stringato: il primo look della primavera è all’insegna della sensualità Elisabetta Canalis ha organizzato un pranzo a bordo piscina nella sua casa di Los Angeles e ne ha approfittato per sfoggiare un look iper femminile. Ha indossato un tubino aderente e stringato, che si preannuncia il capo più sensuale della primavera.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e con lei anche le giornate soleggiate e miti che fanno venire a tutti voglia di rispolverare i capi più leggeri del proprio armadio. Sebbene il cambio di stagione sia un vero e proprio incubo per molti, non si può fare a meno di desiderare di dire addio a bomber, maglioni e calzamaglie. Elisabetta Canalis lo sa bene visto che, complici le calde temperature californiane, ha potuto dare il meglio di lei in fatto di stile primaverile. Naturalmente non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue e sui social ha proposto l'outfit più provocante della bella stagione.

Elisabetta Canalis dice addio ai capi cozy

Quale migliore occasione di un pranzo a bordo piscina con le amiche per osare con un look super sensuale? È proprio quanto fatto da Elisabetta Canalis, che ha approfittato della giornata soleggiata per invitare le Bff nella sua enorme villa di Los Angeles. Poco prima di accomodarsi al banchetto allestito in giardino, si è lasciata immortalare tra le mura domestiche per mostrare sui social l'outfit scelto per l'evento. L'ex velina ha detto addio a tute, abiti over e capi comodi, ha preferito qualcosa dallo stile audace e iper femminile che è riuscito a esaltare al massimo la sua innata bellezza.

Il tubino di Elisabetta Canalis

Al motto di "Fun time with the girls" Elisabetta Canalis ha mostrato ai followers il look scelto per la giornata. Ha indossato un tubino di raso color testa di moro firmato Dolce&Gabbana, un modello fascinate che ha messo in risalto la sua silhouette, con le spalline doppie, la scollatura generosa e strutturata e delle stringhe sul davanti che hanno aggiunto un dettaglio bondage all'outfit. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati con la fila laterale. La reazione dei fan? Sono rimasti tutti estasiati dalla sua scelta di stile e non hanno potuto fare a meno di riempirla i complimenti.