Elisabetta Canalis rilancia il marsupio anni ’90: anche in versione sportiva è trendy Elisabetta Canalis è pronta per partecipare a un match di boxe a Torino e sui social si è mostrata alle prese con la partenza. Oltre a sfoggiare un insolito look sportivo ma trendy, ha anche rilanciato il marsupio in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i marsupi, l'accessorio che ha letteralmente spopolato negli anni '90? Se fino a qualche tempo fa venivano guardati con orrore da tutti i fashion addicted più incalliti, ora sono diventati un vero e proprio must-have, soprattutto in estate. L'ultimo ad averlo dimostrato è stata Elisabetta Canalis, che sui social si è mostrata in un'inedita versione sportiva. Niente tacchi, spacchi vertiginose, scollature e cristalli, l'ex velina si è scattata un selfie con un look comodo, dando prova di essere super trendy anche nella quotidianità. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Il marsupio portato intorno alla vita che ha sostituito la classica borsetta a tracolla.

Elisabetta Canalis in abiti sportivi

Elisabetta Canalis aveva ormai abituato i fan ai suoi look glamour, basti pensare al fatto che solo negli ultimi tempi aveva spaziato tra look mini me, abiti da sera total black e completi con pantaloni stringati e sandali mule leopardati. Ora le cose sono cambiate e, complice un match di boxe a Torino a cui deve prendere parte, ha lasciato spazio a dei vestiti comodi e sportivi. Non per questo, però, ha rinunciato alla passione per la moda. La showgirl è apparsa super fashion con indosso un paio di leggings rossi aderentissimi e una t-shirt bianca crop ma oversize. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri che hanno aggiunto un tocco da diva al total outfit-

Marsupio Fila

Il marsupio di Elisabetta Canalis

A fare la differenza nel look di Elisabetta Canalis è stato però il marsupio. Niente tracolle, pochette o shopping bag, per viaggiare l'ex velina ha puntato tutto su un trolley e su un marsupio portato in modo "classico", ovvero legato intorno alla vita come si faceva negli anni '90. Per la precisione ha scelto un modello sportivo firmato Fila: è in total white ma con l'iconico logo in blu e rosso, ha la tracolla regolabile e una tasca frontale con chiusura zip. Il suo prezzo? Sul web viene venduto a 24 euro. In quanti prenderanno ispirazione dalla Canalis per aggiungere un tocco glamour e vintage ai loro look dell'estate? L'effetto trendy è assolutamente assicurato.