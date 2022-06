Elisabetta Canalis al Fuorisalone col minidress cortissimo (e scarpe griffate da 890 euro) Elisabetta Canalis è rientrata in Italia: è a Milano, in occasione del Fuorisalone. Ha partecipato a uno degli eventi con un trendy look total black.

A cura di Giusy Dente

La vita professionale di Elisabetta Canalis la vede divisa tra Italia e Stati Uniti Uniti. L'ex velina, infatti, vive a Los Angeles col marito (il chirurgo Brian Perri) e la piccola Skyler Eva nata nel 2015. Torna comunque spesso nel suo Paese d'origine, ovviamente sia per far visita alla famiglia che per lavoro. Dal 2021 è impegnata in qualità di conduttrice su TV8, per la prima volta al timone di Vite da copertina: la settima edizione si è conclusa lo scorso febbraio. Da allora la 43enne è stata con la famiglia oltreoceano, approfittandone anche per fare una breve vacanza on the road. Ma in questi giorni è invece a Milano in occasione di alcuni appuntamenti del Fuorisalone.

Elisabetta Canalis al Fuorisalone 2022

Uno degli appuntamenti più imperdibili del Fuorisalone 2022, in corso a Milano, è l'esposizione Objets Nomades di Louis Vuitton a Palazzo Taverna, in via Bagutta. La Maison festeggia con questa mostra il decimo compleanno della sua collezione di mobili e oggetti per la casa ispirati al viaggio, lanciata nel 2012.

Oltre all'evento a Palazzo Taverna, sono previste anche installazioni in zona Piazza San Babila, negli spazi ristrutturati del Garage Traversi. Da appassionata di moda, design, viaggi e avventura, anche Elisabetta Canalis si è recata all'esposizione.

Il look di Elisabetta Canalis al Fuorisalone

Per l'evento, l'ex velina ha scelto un look total black trendy e alla moda. Ha indossato un abitino nero con collo leggermente alto e maniche ad aletta, aderente in vita e con gonna corta più ampia, a palloncino e con piccole pieghette. Ha completato l'outfit con una pochette rigida rettangolare color oro e sandali col tacco.

in foto: sandali Louis Vuitton

Sono il modello Vedette di Louis Vuitton: presentano sia cinturini in tela Monogram verniciata che firma Louis Vuitton su uno degli anelli alla caviglia. Costano sul sito ufficiale del brand 890 euro. Elisabetta Canalis può vantare sempre uno stile alla moda e femminile: che si tratti di outfit casual o elaborati, sa sempre come attirare l'attenzione senza passare inosservata.