Elisabetta Canalis on the road: il viaggio in camper è coi look da cowgirl Elisabetta Canalis ha condiviso con i follower alcune delle tappe del weekend on the road in camper. Ha scelto di viaggiare con dei sexy look da cowgirl.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis da tempo non vive più in Italia, anche se torna spesso nel suo Paese d'origine per motivi di lavoro e ovviamente per rivedere i propri cari. Si è trasferita a Los Angeles dopo il matrimonio con il chirurgo Brian Perri. I due nel 2015 sono diventati genitori di Skyler Eva e tutti e 3 oggi vivono in un'enorme villa a due piani con giardino, maxi gazebo e piscina, arredata in modo minimal e sofisticato. Complici le calde temperature californiane, l'ex velina da giorni incanta i social con i suoi look estivi e balneari, tra shorts e costumi da bagno. Il suo modello preferito è il micro bikini, meglio se indossato "al contrario", come impone la tendenza del momento. La 43enne vanta un fisico da urlo, merito di tanta attività fisica quotidiana, che testimonia sui social giorno dopo giorno. In queste ore, invece, ha condiviso con fan e follower le tappe (e i look) del suo viaggio on the road.

I look da viaggio di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si è concessa un viaggio in camper di diverse tappe: si è spostata dal sud della California al Messico arrivando fino in Texas. Su Instagram ha mostrato i diversi look con cui ha affrontato il tour, che ha messo in luce tutta la sua vena più avventurosa, temeraria e amante della scoperta. Ovviamente ha puntato su capi comodi e pratici, ma senza rinunciare a uno stile di tendenza. I must del suo guardaroba on the road sono stati camperos, shorts e cappello a tesa larga.

Una perfetta cowgirl ionsomma! Il suo stile curato è nascosto tutto nei dettagli: il reggiseno fucsia abbinato alla cintura, gli stivali con le frange, le decorazioni sugli shorts a vita alta. Diversi altri look li ha mostrati in un video di pochi secondi con base musicale, in cui la vediamo sfoggiare anche minidress floreali o in colori fluo, sneakers, maxi T-shirts. Insomma, stilosa e irresistibile come sempre!