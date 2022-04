Elisabetta Canalis al mare col micro bikini: in estate il triangolo si indossa “al contrario” Elisabetta Canalis è più attiva che mai sui social e, complice una vacanza in Messico, ha già rispolverato i look estivi. Uno dei suoi nuovi costumi, in particolare, ha attirato le attenzioni dei fan: è micro e con il reggiseno a triangolo che si indossa “al contrario”.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure aver superato i 40 anni ma a quanto pare non teme affatto l'età che avanza e continua a fare invidia anche alle giovanissime grazie alla sua forma fisica smagliante. Negli ultimi giorni si è servita dei social per documentare una breve vacanza esotica: insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva ha passato una settimana in Messico tra location da sogno, mare cristallino e spiagge paradisiache, approfittandone per rispolverare i suoi look estivi. Il suo nuovo bikini? È micro, col reggiseno a triangolo portato "al contrario" e si preannuncia il must-have della bella stagione.

I costumi di Elisabetta Canalis in Messico

In Messico è già estate ed Elisabetta Canalis si è servita dei social per sfoggiare tutti i suoi nuovi bikini indossati durante la vacanza in queste location che sembrano essere uscite da un set cinematografico. L'avevamo lasciata qualche giorno fa con un costume intero in pieno stile anni '90, ovvero bicolor e con un anello sulla pancia, e oggi la ritroviamo con un micro bikini iper sensuale. L'ex velina si è lasciata immortalare sullo sfondo di una spiaggia da sogno con occhiali da sole scuri, capelli lunghi e fluenti che le cadono sulle spalle e un'impeccabile abbronzatura dorata messa in risalto da un bikini minuscolo e colorato.

Elisabetta Canalis col micro bikini in Messico

Elisabetta Canalis lancia il triangolo "al contrario"

Il bikini must-have dell'estate 2022? Quello lanciato da Elisabetta Canalis in Messico. La showgirl ha messo gli addominali in mostra con indosso un due pezzi colorato, per la precisione un modello delle nuance della terra, dal senape al tabacco, con un tanga arricciato sulle parti intime e i laccetti laterali sui fianchi e un reggiseno a triangolo. La sua particolarità? Il pezzo di sopra non è stato legato in modo "tradizionale" ma al contrario, ovvero con la parte scorrevole sulla zona superiore del décolleté e la parte fissa sotto, così da rivelare anche l'under boob. In quante prenderanno ispirazione dalla velina durante la prossima estate?