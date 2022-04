Elisabetta Canalis in camper on the road: quanto costa una vacanza nell’iconico Airstream Elisabetta Canalis ha scelto per il suo weekend on the road di soggiornare in un rimorchio Airsrtream. Scopriamo quanto costa una vacanza come la sua.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Canalis in vacanza on the road

Andare in campeggio in camper è una delle vacanze più alla moda in California e Elisabetta Canalis ha scelto per il suo weekend on the road sulla costa occidentale degli USA non un qualunque rimorchio ma un Airsrtream, il più iconico della serie. E non serve possederne uno per vivere un'avventura a bordo del tipico Airsrtream, in California sono tanti i campeggi glamour che permettono di trascorrere una notte in una roulotte Airstream vintage, spesso in mezzo al deserto, sulla spiaggia o tra le sequoie, con tutti i comfort degli hotel di lusso. Anche molti VIP che hanno partecipato al Coachella hanno scelto di soggiornare nell'iconico camper. Vediamo quanto costa una vacanza in Airstream come quella di Elisabetta Canalis e alcuni dettagli dell'iconico veicolo.

Sistemazioni vintage, location suggestive e lussi moderni sono le caratteristiche principali per una vacanza in un glamping con roulotte in California. Elisabetta Canalis ha scelto di alloggiare al Waypoint Ventura che offre la possibilità di provare il comfort di un lussuoso rimorchio vintage restaurato per una vacanza alla moda in California.

In questo tipo di strutture i rimorchi sono parcheggiati in modo permanente e dotati di cucine moderne, vasche da bagno e tutti i servizi degli hotel di lusso.

L’interno della roulotte di Elisabetta Canalis

Quanto costa una notte in un Airstream

Il Waypoint Ventura sulla costa occidentale della California, vicino a Venice Beach, è caratterizzato da diverse tipologie di Airstream. La storia del glamping nasce proprio dalla volontà dei proprietari di restaurare alcuni veicoli abbandonati, un tempo sinonimo dei viaggi di lusso.

Il waypoint Ventura dove alloggia Elisabetta Canalis

Ogni Airstream ha la sua storia e le sue dotazioni. Una notte in uno degli Airstream di Waypoint Ventura parte da 175 dollari. La roulotte di Elisabetta Canalis si chiama The Crown, perché è degna di una regina, e può ospitare fino a due persone con un letto queen size, cucina attrezzata, area salotto e sala da pranzo, e c'è persino una vasca da bagno posteriore di lusso.

Perché l'Airstream è la rimorchio più iconico al mondo

Con il suo design arrotondato e la carrozzeria in alluminio lucido, l'Airstream è da sempre stato un sogno dei viaggi on the road in America. Lanciato nel 1931, l'Airstream deve il suo design iconico a a William Hawley Bowlus, che dopo aver lavorato alla costruzione dell'aereo di Charles Lindbergh, lo Spirit of St. Louis, decise di dedicarsi alla realizzazione di un veicolo su ruote senza sapere che avrebbe fatto la storia delle roulotte.

L'obiettivo era creare rimorchi da viaggio leggeri che viaggiassero facilmente attraverso il vento. Da allora gli Airstream sono diventati il simbolo di un sogno, di libertà, di viaggi avventurosi e vacanze felici. In America, infatti, ci fu il boom di questo tipi di roulotte soprattutto negli anni Settanta. Oggi i camper Airstream sono ancora prodotti a Jackson Center in Ohio da un'azienda che è una divisione della Thor Industries.