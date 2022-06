Fuorisalone 2022, gli eventi moda da non perdere a Milano: il calendario e come partecipare Non solo design: il Fuorisalone 2022 colora la città di mostre, esposizioni, istallazioni dei grandi brand di moda. Da Prada Frames a Versace Home, gli eventi da non perdere.

A cura di Beatrice Manca

Louis Vuitton Object Nomades, foto dal sito Fuorisalone.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design week 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo due anni di edizioni limitate per via della pandemia, la Design Week 2022 torna ad animare Milano con le novità della 60sima edizione del Salone del Mobile, gli eventi e le feste sparse in città. Dal 6 al 12 giugno 2022 torna il Fuorisalone, dove il design si intreccia con l'arte e con la moda: tra gli appuntamenti da non perdere infatti ci sono anche feste, apertitivi e presentazioni di case di moda, che presentano le loro linee dedicate alla casa e al lifestyle. Da segnare assolutamente in agenda il compleanno degli "Objets Nomades" di Louis Vuitton e la mostra multidisciplinare "Prada Frames", all'interno della Biblioteca Braidense. Fendi "arreda" Via MonteNapoleone mentre Cartier ricrea i suoi pezzi di design più iconici nel Garden di via Senato. Ecco una guida agli appuntamenti da non perdere con tutte le informazioni per accedere.

La mostra di Versace Home al Palazzo della Permanente

Dove: via Turati 34, Milano

Quando: 6-12 giugno 2022

Orario: 10 a.m – 9 p.m

In occasione del Salone del Mobile Versace esporrà le novità per il design della casa all'interno del Palazzo della Permanante a Milano, in uno spazio immersivo che coniuga moda, arte e design. Dal dialogo creativo tra Donatella Versace e gli architetti Roberto Palomba e Ludovica Serafini sono nati pezzi d'arredo unici che rielaborano i motivi iconici del brand, dalla Medusa alla Greca.

Versace Home

L'itinerario di Fendi da Piazza Scala e via MonteNapoleone

Dove: Fendi Casa Boutique, in Piazza della Scala, e Fendi Casa Apartment, Via MonteNapoleone 3

Quando: 7-12 giugno 2022

Orario: 10 a.m – 20 p.m

Fendi presenta la nuova collezione per la casa sia nella boutique in Piazza della Scala, sia in un appartamento di via MonteNapoleone, completamente arredato con i pezzi della nuova collezione che si avvale di designer internazionali come atelier Oi, Chiara Andreatti, Toan Nguyen e Dimorestudio.

Fendi Casa, foto dal sito

L'evento di Casa Hermès al Brera Design District

Dove: La Pelota, via Palermo 10

Quando: 8-12 giugno 2022

Orario: 10 a.m. – 20 p.m. (domenica fino alle 18)

Nel cuore di Brera, il "quartiere degli artisti", Hermès presenta le sue novità per l'arredamento. L'esposizione si tiene negli spazi ristrutturati della Pelota, incorniciata da una scenografia composta da quattro architetture monumentali. La casa del lusso francese mostra la prima linea tessile per la casa, oltre a mobili e pregiate porcellane. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi sul sito dell'evento, tramite l'apposito form digitale.

Maxime Verret, foto dal sito Hermès

Alla Biblioteca Nazionale Braidense c'è Prada Frames

Dove: Biblioteca Braidense, via Brera 28

Quando: 6 – 8 giugno 2022

Orario: 11:30 – 13:0 a.m/ 14:30- 16:30 p.m

Prada ha lanciato il progetto "Prada Frames" proprio durante il Salone del Mobile: un ‘simposio' multimediale che esplora le relazioni tra ambiente naturale e artificiale. Il programma è curato dallo studio Formafantasma grazie al contributo di esperti: scienziati, architetti, designer, artisti e antropologi. Solo la location merita una visita: la Biblioteca Braidense è un vero e proprio gioiello nascosto. Per partecipare all'evento bisogna registrarsi sul sito: ogni giorno c'è una sessione diversa, per cui è prevista una lista d'attesta.

Prada Frames

L'evento Cartier nel giardino segreto di Via Senato

Dove: via Senato 14, Milano

Quando: 7 – 12 giugno 2022

Anche il brand di alta gioielleria Cartier partecipa alla Milano design Week. Il 7 giugno verrà inaugurato “The Culture Of Design”, l'evento progettato per celebrare le icone della Maisondalla pantera al famoso "chiodo" Juste un Clou, dalla linea Love a Ballon Bleu. Appuntamento nello splendido giardino di via Senato, tra sculture e istallazioni suggestive. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi sul sito di Cartier.

Gli ‘oggetti nomadi' di Louis Vuitton a Palazzo Taverna

Dove: via Bagutta, Milano

Quando: 6 – 12 giugno 2022

Louis Vuitton festeggia al Fuorisalone di Milano i dieci anni di "Objets Nomades" la sua collezione di mobili e oggetti per la casa ispirati al viaggio. La linea, lanciata nel 2012, viene creata nel rispetto della sostenibilità ambientale recuperando anche materiali di scarto. Quest'anno si aggiorna con nuove creazioni di Atelier Oï e dei Fratelli Campana: i pezzi cult della collezione e le ultime novità saranno esposte a Palazzo Taverna, ma sono previste installazioni in zona Piazza San Babila, negli spazi ristrutturati del Garage Traversi.