Salone del mobile 2022, cosa c’è da sapere: la guida alla 60° edizione Il Salone del Mobile.Milano 2022 si svolgerà dal 7 al 12 giugno 2022 negli spazi della Fiera Milano Rho. Vediamo le novità e come accedere alla 60a edizione della fiera del design più importante al mondo.

A cura di Clara Salzano

Il Salone del Mobile.Milano 2022 torna a Fiera Rho Milano dal 7 al 12 giugno 2022

In occasione della Milano Design Week 2022, torna il Salone del Mobile.Milano negli spazi della Fiera Milano Rho che si svolgerà dal 7 al 12 giugno 2022. Quella di quest'anno è un'edizione speciale del Salone del Mobile.Milano perché celebra il 60° anno della fiera del design più importante al mondo, aperta agli addetti ai lavori accreditati ma anche al publico di appassionati dietro pagamento di un biglietto. “La Manifestazione si fa “foglio bianco” – afferma alla stampa Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano – a disposizione di tutti i suoi protagonisti – imprese, brand, designer – per progettare la propria identità, valorizzare i propri contenuti, raccontare le proprie storie. Un punto di riferimento per l’intera design community. Non possiamo fermarci, ma abbiamo anzi il dovere di accelerare verso soluzioni progettuali, produttive e distributive il più possibile sostenibili; oggi più che mai serve un approccio etico al design".

Salone del Mobile.Milano celebra il 60° anno della fiera del design

Il tema del Salone del mobile e l'allestimento di Cucinella

La sostenibilità e la transizione ecologica saranno le parole chiave per questa 60a edizione del Salone del Mobile.Milano. Per l'occasione è stato invitato l’architetto Mario Cucinella, promotore di percorsi etici e virtuosi del progettare, a realizzare l'allestimento del padiglione 15 di S.Project col tema di Design with Nature. L’installazione vuole rappresentare, attraverso 1.400 metri quadrati di spazio, come sarà il futuro dell’abitare. La sostenibilità sarà alla base anche del lavoro di aziende e creativi che parteciperanno al Salone del Mobile.Milano 2022 a cui è stato chiesto di pensare a prodotti, allestimenti e attrezzature che usino materiali di recupero, riutilizzabili e a basso impatto ambientale.

La sostenibilità al centro del Salone del Mobile.Milano 2022

Gli espositori presenti al Salone del Mobile 2022 e le due biennali

Sono più di 2.000 gli espositori che parteciperanno al Salone del Mobile.Milano 2022 in una superficie di esposizione di circa 200.000 metri quadrati. Più della metà degli espositori occuperà gli spazi del Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 che comprendono le tipologie Classico, Design e xLux dell'arredamento. Tra questi sono più di 600 i giovani designer under 35 che esporranno in occasione del SaloneSatellite. All'interno degli spazi di Fiera Milano Rho, in concomitanza con il Salone internazionale del Mobile, si svolgeranno anche le due biennali di EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno con rispettivamente 121 e 172 espositori.

Leggi anche Zara collabora con Kassl Editions: la linea di arredamento e abbigliamento debutta al Salone del Mobile

Assieme al Salone Internazionale del Mobile anche la biennale Salone Internazionale del Bagno

Come partecipare alla fiera: biglietti e accrediti

Per accedere agli spazi di Fiera Milano Rho, in occasione del Salone del Mobile 2022, i visitatori devono prima registrarsi. Il sistema di registrazione differenzia i visitatori tra operatori del settore (architetti, designer, buyer, decoratori d'interni, esportatori, etc) e privati. I biglietti possono essere acquistati solo online. La prima categoria può visitare la fiera dal 7 al 12 giugno esibendo un accredito, laddove gli è stato fornito, o acquistando il biglietto di ingresso per il giorno di visita stabilito, dalle 9.30 alle 18.30. Il biglietto d'ingresso per gli operatori ha un costo ridotto di 30 euro, se acquistato prima del 6 giugno, altrimenti di 35 euro. Gli operatori possono scegliere di visitare la fiera anche in più giorni con biglietti cumulativi da 3 e 6 giorni con prezzi dai 55 agli 80 euro. Il pubblico è ammesso al Salone del Mobile.Milano solo nei giorni dell'11 e 12 giugno, dalle 9.30 alle 18.30, previo acquisto di biglietto d'ingresso in prevendita a 30 euro o intero a 35 euro al giorno.

Il salone del Mobile.Milano negli spazi di Fiera Rho

Torna anche il SaloneSatellite per gli under 35

Evento nell'evento è il SaloneSatellite dove espongono i designer under 35 che, per la 60a edizione del Salone del Mobile.Milano, vede la partecipazione di oltre 600 progettisti. Il 23° SaloneSatellite ha come tema "Design for our future selves / Progettare per i nostri domani", che intende chiamare i giovani designer a riflettere sul futuro e sulle piazze come luoghi di aggregazione.

Un’installazione delle precedenti edizioni del Salone del Mobile

Gli eventi del Salone fuori dalla Fiero di Rho

Il Salone del Mobile.Milano non si svolgerà solo negli spazi della Fiera di Rho ma varcherà quei confini per animare alcuni luoghi significativi della città come il Palazzo Reale e il Teatro alla Scala. La 60a edizione della Manifestazione sarà inaugurata da un concerto dell’Orchestra Filarmonica e da un balletto di Roberto Bolle, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala. Nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, Davide Rampello, direttore creativo di Rampello & Partners Creative Studio, ha realizzato una grande installazione cinematografica site specific che vede proiettati undici film d’autore creati da altrettanti firme della regia italiana, da Francesca Archibugi a Pappi Corsicato e molti altri ancora.