Torna il Salone del Mobile.Milano: cosa aspettarsi dalla 60a edizione dell’evento di design più importante al mondo Dopo due anni di blocco per Covid torna a Milano il Salone del Mobile che si terrà dal 7 al 12 giugno 2022 con tante novità.

A cura di Clara Salzano

L’installazione che celebra il Salone del Mobile.Milano 2022 Design with Nature ©Mario Cucinella Architects

Milano senza il suo Salone del Mobile non era più la stessa. Il capoluogo meneghino e tutto il mondo del design avevano molto sofferto l'assenza dell'importante manifestazione a causa della pandemia ma dopo due anni di blocco il Salone del Mobile.Milano torna più forte che mai alla sua 60a edizione che si terrà, non come di consueto ad aprile, dal 7 al 12 giugno 2022. Scopriamone tutte le novità.

L’installazione di Mario Cucinella per il Salone Design with Nature_auditorium ©Mario Cucinella Architects

Tutte le novità del Salone del Mobile.Milano 2022

A Milano torna il Salone del Mobile.Milano che si terrà straordinariamente dal 7 al 12 giugno 2022, sempre presso Fiera Milano Rho, e in presenza. La prossima edizione del Salone del Mobile vuole essere la celebrazione di tutte le aziende e i progettisti che hanno reso grande la manifestazione. Dopo due anni difficili a causa della pandemia e il successo del supersalone, il Salone vuole "dimostrare che è possibile e necessario tornare a realizzare grandi eventi internazionali in presenza, fondendo criteri di sostenibilità e attenzione ambientale con la produzione d’arredo".

Maria Porro_Presidente Salone del Mobile.Milano

La 60a edizione del Salone del Mobile.Milano ospiterà più di 2.000 espositori che sono stati invitati a progettare i propri stand come elementi architettonici e comunicativi con una grande attenzione alla sostenibilità. Saranno oltre 600 i designer under 35 perché il Salone del Mobile.Milano vuole essere un punto di riferimento unico per tutto il settore design e nel panorama fieristico internazionale. "Oggi, sconvolti come tutti per la guerra in Ucraina, crediamo ancor di più nel valore del nostro essere crocevia di culture e stili aperto al mondo” afferma Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano, “Ecco perché siamo impegnati per rimettere al centro il lavoro delle aziende espositrici".

La transizione ecologica del sistema arredo al Salone del Mobile

Il benessere dell’ambiente e delle persone è l'obiettivo delle aziende che partecipano al Salone del Mobile.Milano 2022. “La sostenibilità della Manifestazione è la leva competitiva, su cui vogliamo puntare con onestà, impegno e trasparenza”, continua il Presidente Maria Porro. A tal proposito è stato invitato l’architetto Mario Cucinella a realizzare un grande progetto di virtuosismo etico e sostenibile che funga da palcoscenico per tutti i progressi fatti dai creativi e dai brand sul tema della transizione ecologica. Tutti sono stati invitati a presentare progetti che seguano i più basilari criteri di sostenibilità come l’uso di materiali riutilizzabili o di recupero e a basso impatto ambientale.

Allestimento per Design with Nature di Cucinella ©Mario Cucinella Architects

Gli appuntamenti della 60a edizione del Salone del Mobile.Milano

In occasione della 60a edizione del Salone del Mobile.Milan si svolgeranno anche l’edizione delle biennali di EuroCucina, con l'evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) sull'innovazione in cucina, il Salone Internazionale del Bagno e il 23o SaloneSatellite con oltre 600 designer che sono invitati ad esprimersi sul tema “Designing for future selves / Progettare per i nostri domani".