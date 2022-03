Salone del mobile 2022 a Milano: la 60esima edizione dal 7 al 12 giugno, torna anche il Fuorisalone Dal 7 al 12 giugno 2022 si terrà alla Fiera di Milano – Rho la sessantesima edizione del Salone del Mobile. Tornano anche gli eventi satellite e il Fuorisalone.

A cura di Francesco Loiacono

Una delle edizioni passate del Salone del Mobile (Immagine di repertorio)

Dopo un anno di stop e un altro all'insegna di una versione "speciale", il Salone del Mobile torna a pieno regime a Milano. Lo farà dal 7 al 12 giugno di quest'anno, in quella che sarà la sessantesima edizione della più importante kermesse al mondo dedicata al mondo dell'arredamento e del design. Si svolgerà in un periodo atipico – era inizialmente previsto ad aprile, come al solito, ma si è preferito andare verso l'estate per scongiurare eventuali situazioni di rischio legate alla situazione Covid – presso i padiglioni della Fiera di Rho.

La presidente: Sconvolti per la guerra, Salone è crocevia di culture e stili aperto al mondo

Il Salone del Mobile 2022 vuole dimostrare che dopo due anni di pandemia e in uno scenario globale altamente incerto per via del conflitto Russia-Ucraina in corso (che si spera possa però cessare quanto prima) è "possibile e necessario tornare a realizzare grandi eventi internazionali in presenza", all'insegna di due temi chiave: sostenibilità e attenzione ambientale, da fondere con la produzione d'arredo. "Da sempre, il Salone del Mobile è catalizzatore di creatività ed energie. È generatore di bellezza, inclusione, nuove opportunità. Siamo sempre stati un luogo di dialogo e costruzione, a Milano come nelle edizioni di Shanghai e di Mosca. Oggi, sconvolti come tutti per la guerra in Ucraina, crediamo ancor di più nel valore del nostro essere crocevia di culture e stili aperto al mondo", ha detto la presidente del Salone del Mobile Milano, Maria Porro.

"Il Salone del mobile di quest'anno, dopo due anni di pandemia, sarà più che mai una sfida, ma soprattutto una grande opportunità di crescita per tutte le aziende coinvolte, per l'intera filiera e per tutto il nostro territorio", ha invece affermato l'assessore regionale alla Comunicazione, sviluppo della Città metropolitana e giovani, Stefano Bolognini, intervenuto su delega del presidente Attilio Fontana alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile 2022, che si è tenuta presso il teatro "Lirico-Giorgio Gaber" di Milano. Sarà "una vetrina importante per il settore, ma soprattutto una anticipazione di stili di vita che confermeranno ancora una volta il ruolo di Milano come anticipatore e motore di nuove tendenze – ha aggiunto Bolognini -. Il Salone di giugno confermerà più che mai il ruolo e la dimensione internazionale di Milano e della nostra regione".

Le parole del sindaco Beppe Sala

"Il Salone è Milano. E sempre lo sarà – ha invece detto il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala -. Pochi eventi sono in grado di celebrare il ‘saper fare' e il ‘saper fare bene' come fa il Salone del Mobile. Per questo motivo il mondo del design attende, guarda e partecipa con entusiasmo a questa manifestazione: perché a Milano ispirazione e originalità sono una certezza. Ricerca dei materiali, produzioni attente all'ambiente, oggetti belli, mobili e complementi d'arredo utili e dalle forme creative saranno protagonisti anche nella sessantesima edizione del Salone. Un'energia travolgente che saprà coinvolgere tutta la città".

Il sindaco ha poi affidato a un post sui social una riflessione sul particolare momento in cui è stato presentata la kermesse: "Stamattina, pensando a quello che avrei detto, ho capito che non sarei riuscito a parlare un’altra volta di ‘ripartenza'. Dobbiamo prendere coscienza che stiamo vivendo un momento storico difficile, molto difficile, ma che così stanno le cose. Tocca soprattutto a quelli della mia generazione, che hanno vissuto fasi certamente più facili, dare il massimo possibile, responsabilmente e generosamente – ha aggiunto Sala -. Nel mio piccolo ci sto provando. Sono, come tutti, stanco e non ho mai tregua, ma farò tutto quello che c’è da fare per Milano".

La parola chiave è sostenibilità

Saranno oltre duemila gli espositori radunati nell'edizione 2022 del Salone, tra cui 600 giovani designer under 35. Per la realizzazione degli stand, che saranno al tempo stesso degli elementi architettonici e comunicativi, sono state diffuse alcune linee guida all'insegna di quello che è il tema centrale della kermesse, la sostenibilità. Si dovranno evitare gli sprechi di materiali ed energia, prediligere materiali riutilizzabili o di recupero, che abbiano un basso impatto ambientale e che si possano poi riutilizzare o smaltire in maniera sicura. "Il Salone sostiene la necessità di una transizione ecologica reale e immediata: proprio per questo ha deciso di essere acceleratore di percorsi etici e virtuosi investendo in un grande progetto curato dall'architetto Mario Cucinella – ha spiegato la presidente Porro -. Aziende e creativi, infatti, potranno toccare con mano materiali alternativi già industrializzati, lasciarsi ispirare dalla visione di aree urbane quali possibili ‘miniere' di materie prime, riflettere sulla funzione della casa come cellula di un organismo più complesso: la città".

A giugno anche il Fuorisalone 2022

Come sempre, anche la 60esima edizione del Salone del Mobile a Milano non sarà confinata nei padiglioni della Fiera di Rho. In primis, dal 7 giugno è in programma una installazione cinematografica dedicata a 11 valori simbolo della manifestazione. I valori saranno interpretati da 11 registi in altrettanti film d'autore, che saranno proiettati nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Francesca Archibugi racconterà l'Emozione, Pappi Corsicato l'Impresa, Davide Rampello la Qualità, Wilma Labate il Progetto, Bruno Bozzetto interpreterà il concetto di Sistema, Luca Lucini racconterà la Comunicazione, Claudio Giovannesi la Cultura, Gianni Canova e un team di studenti di cinema dell'Università Iulm rappresenteranno i Giovani, Donato Carrisi l'Ingegno, Daniele Ciprì fornirà la propria interpretazione di Milano e infine Stefano Mordini racconterà il Saper Fare.

Ad aprire l'edizione di quest'anno sarà inoltre un concerto dell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, diretto dal maestro Lorenzo Viotti, seguito da un balletto che vedrà come protagonista l'étoile Roberto Bolle. Non mancherà inoltre il Fuorisalone, serie di eventi e iniziative che nel corso degli anni ha conquistato una "fama" e un successo altrettanto importanti del salone stesso. Il Fuorisalone 2022, stando a quanto riportato al momento dal sito, si terrà dal 6 al 12 giugno e ruoterà attorno al tema "Tra spazio e tempo". Giungerà poi alla 23esima edizione il SaloneSatellite, che ospita giovani designer. L'edizione di quest'anno, il cui tema è “Designing for our future selves/Progettare per i nostri domani", inviterà a riflettere sul design inclusivo promuovendo autonomia, comfort, movimento, usabilità, interazione e sicurezza per tutti.

Lo scorso anno furono 60mila le presenze al Super Salone

L'edizione dello scorso anno, denominata Super Salone, vide la presenza di 60mila visitatori in cinque giorni. Un risultato che si vuole superare: "Non possiamo non tenere conto di quanto sta accadendo a livello geopolitico – ha affermato il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali – ma sono sicuro che riusciremo, tutti insieme, a organizzare una manifestazione attrattiva per tutto il settore che coinvolgerà la Città portando nelle sue strade visitatori e turisti".